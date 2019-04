Ve Zlíně se bude natáčet film Zátopek a filmaři zvou k účasti i veřejnost. Režisérem snímku je David Ondříček.

„Pro natáčení filmu Zátopek hledáme muže a ženy do komparzu jako diváky na závodech. Točíme rok 1941. Podmínky muži i ženy štíhlejší postava, věk 16 až 65 let. Ženy vlasy přírodní, neobarvené, délka mikádo či pod ramena. Muži sestřih na válku, kratší vlasy po stranách a nahoře delší odrostlé. Případně si již nestříhejte vlasy a doupraví vás přímo naši maskéři. Natáčet se bude ve Zlíně 5. května. Honorář je ve výši 900 korun. Plus 100 korun kostýmní zkouška a je nutné se na ni dostavit. Ta bude probíhat 3. a 4. května ve Zlíně,“ vzkazují filmaři.