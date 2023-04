Sad Svobody ve Zlíně leží na rozhraní historického centra a modernistického baťovského města. Díky své poloze mezi náměstím Míru, náměstím práce, továrním areálem a nádražím prochází po stezkách zámeckého parku každodenně množství obyvatel a návštěvníků Zlína.

Park Sad Svobody ve Zlíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Karásek

Lidé ale parkem většinou rychle proběhnou, protože místo s bezdomovci budí spíše strach než chuť zdržet se zde déle. Do budoucna by se to mohlo změnit.

Chcete změnu? Napište

Až do 30. dubna mohou nejen obyvatelé Zlína napsat své připomínky k podobě parku. Dotazník je k dispozici na webové adrese https://buff.ly/3LU5J9l.

„Připravili jsme online dotazník, do kterého může kdokoliv k revitalizaci sadu Svobody vepsat připomínky. Chceme obyvatele touto formou vyzvat ke spolupráci na přípravě významného zásahu do veřejného prostoru města.“ uvedl architekt Karel Humpola z Kanceláře architekta města Zlína.

Zlínský Sad Svobody na jaře 2018:

Park je jedním z nevýznamnějších veřejných prostranství centra města Zlína. Je neodmyslitelně spjat s budovou zámku, kterou obklopuje a s budovou bývalého soudu. Obě stavby patří k nejstarším budovám ve městě.

„Mám velkou radost, že v rámci rozvoje města Zlína můžeme připravovat s odborem zeleně a KAM tento nový projekt. Věřím, že sad Svobody bude mít znovu významné místo v srdci města a bude sloužit jako místo setkávání, odpočinku a relaxace pro všechny obyvatele a návštěvníky města,“ sdělil náměstek primátora města Zlína Michal Čížek.

Vítány jsou podle jeho slov všechny kreativní a inovativní nápady na vytvoření krásného a užitečného veřejného prostoru. „Těšíme se na to, jak tato nová významná atrakce přispěje k rozvoji města a zlepšení života jeho obyvatel,“ dodal Čížek.