Čtvrtý ročník festivalu Zažij vědu pořádala ve středu 26. dubna Fakulta technologická zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB). Návštěvníkům nabídla 21 tematicky zaměřených workshopů. Lidé si vyzkoušeli práci v laboratoři, objevili kouzla 3D tiskáren i laserů, pracovali s chemikáliemi nebo se dozvěděli, jak chutná hmyz.

Fakulta technologická UTB ve Zlíně pořádala ve svém Laboratorním centru vědecký festival Zažij vědu. | Foto: Deník/Jan Karásek

Festival Zažij vědu organizovala zlínská univerzita poprvé při oslavách 50 let Fakulty technologické. Měl takový úspěch, že se vysoká škola rozhodla v tomto formátu pokračovat.

„Byla to pro nás výzva, měli jsme tehdy hodně zkušeností s popularizačními aktivitami pro děti, ale tady jsme se chtěli posunout dál a oslovit starší publikum. Důležité pro nás bylo, aby to nebyly přednášky, ale něco, do čeho se mohou návštěvníci aktivně zapojit. Proto je koncept festivalu od začátku postavený na workshopech a od tohoto principu neuhneme ani letos,“ říká děkan Fakulty technologické Roman Čermák.

„Workshopy připravili přímo akademičtí pracovníci fakulty, kteří do nich promítají své výzkumné zaměření,“ dodává mluvčí univerzity Petra Svěráková. Části programu tak byly zaměřené na polymery, potraviny, kosmetiku, strojírenství i životní prostředí.

„Kombinujeme úspěšné workshopy z minulých ročníků s těmi úplně novými. Mezi ty patří například workshop ‚Kůže, šlachy, peří…odpad nebo poklad‘ zaměřený na využití odpadních produktů živočišných výrob. Ty lze zpracovat na želatiny, jedlé obaly nebo biopolymerní filmy,“ popisuje za organizátory festivalu Iva Čermáková.

Letos poprvé si návštěvníci vyzkoušeli také detekci mionů, nestabilních elementárních částic se záporným nábojem, nebo zjistili, zda je možné generovat elektrické napětí pomocí polymerních materiálů.