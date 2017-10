Chinaski a zlínské publikum to ve čtvrtek pořádně "rozjeli"

"Co pro vás znamená Chinaski?" ptám se rozdováděné party přátel na koncertu kapely Chinaski, která ve čtvrtek večer přivedla na zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně kolem pěti tisíc fanoušků.

"Manžel říká, že to jsou jediní čínští lyžaři v Česku," směje se Veronika Váňová, která si společně s přáteli užívá bouřlivou atmosféru koncertu.

Naráží tak na slovní význam názvu kapely - Chinaski. Parta patnácti přátel dorazila z Luhačovicka a jak se svěřili, tenhle koncert si prostě nemohli nechat ujít.

Chinaski rozjeli svou podzimní koncertní šňůru a Zlín byl jejich druhou zastávkou. Jak již dopředu kapela avizovala, přivezla nejen ty starší a super hity, ale i ty nové z alba Není nám do pláče, které skupina na turné představuje.

Hned v úvodu všechny rozehřála slovenská předkapela Peter Aristone. "Ty jo, jsou fakt dobří," ozývá se nade mnou. Mladí kluci hrají na pomyslné bicí a mezi diváky koncertu jak před stage, tak v ochozech zimního stadionu se to začíná vlnit.

Přímo v rohu, na ledové ploše je stánek s občerstvením - tedy s něčím "ostřejším," u kterého nikdy řada nekončí.

Odměnou lidem kteří si ji trpělivě vystáli, jsou drinky které svítí. Napadá mě, jestli by takový stánek neuvítali i zlínští hokejisté, třeba při zápase cestou na střídačku.

Ale to se právě ozývá aplaus, jásot, pískot a vytleskávání, je krátce před devátou večer a Chinaski právě rozjíždí svou neuvěřitelnou show.

"Tak co chuligáni, jak se vám tady žije ve Zlíně? Musím říct, že my jsme nadšení. Pořádně si ten večer užijeme, co říkáte? " Vítá frontman kapely Chinaski Michal Malátný zlínské publikum.

Jako první přichází na řadu osvědčená hitovka Vedoucí. Publikum se chytá od prvního tónu a je vidět, že ve se tady prostě lidi umí bavit. Ale nejen ve Zlíně. Kousek ode mne ochutnávají drink se "světluškou", dvě kamarádky.

"Líbí se nám od nich spíš ty starší věci ale tohle jsme si taky nemohly nechat ujít, Chinaski prostě zbožňujeme," vysvětlují, co pro ně kapela Chinaski znamená, Anička Šafářová a Alča Wonkeová, které dorazily na koncert do Zlína až ze Šumperka.

To ale Chinasky právě představují Zlínu singl Není nám do pláče a je slyšet, že tady znají dobře i tento hit. Smršť hitů pokračuje dál, Každým ránem, Láskou a hvězdami a další písničkou Zadarmo. Při této skladbě se mezi publikum snesou stříbrné konfety a to doslova nabírá na nejvyšší obrátky. Do toho zazní další hit Slovenský klín.

Skvělá atmosféra, vynikající zvuk a výborná nálada. Tancují i ti diváci, kteří mají místa na sezení. Výborný zážitek podtrhuje stage, kterou by nepohrdly i mnohé světové hvězdy, nabízí divákům zajímavé světelné animace a světelnou show.

"Je to výborné, původně jsme měli jít dnes na jinou akci, ale jsme rádi, že jsme tady, super zážitek," svěřila se Jana Zámorská s přítelem Petrem.

Diváci jsou již doslova rozdovádění. Kapela přidává hit za hitem. Na zlínském zimáku to vře, bouří, duní a vibruje. Zazní další písně z nové desky, mimo jiné Vakuum, Řítím se do pekla, Propan s butanem, Tamaryšek, Potkal jsem tě po letech, ale také starší a nesmrtelný Tabáček nebo Stížnost, a další singly.

Michal Malátný je spokojený, ve Zlíně si fanoušci kapely Chinasky užívají jejich koncert jak se jen dá. Jsou pořádně rozjetí a ve vynikající náladě. Oceňuje publikum, které si zasloužilo i dvakrát přídavky. Při nich zazní hity Venku je na nule, Drobná paralela či 1. signální nebo 1970.

Za několik desítek minut po nich zimák utichl, ale na koncert Chinasky na něm, budou ve Zlíně vzpomínat ještě dlouho.