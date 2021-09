Bravurní jízdu policejní hlídky, která ve čtvrtek odpoledne pomáhala ve Zlíně rodičům v těžké chvíli, ale také budoucího tatínka, který nezůstával pozadu za policisty, by tak možná záviděl i samotný vítěz Barum rally.

„Aniž by o tom věděli, pouhých pár minut dělilo novopečené rodiče od radostné události. Bylo jim jasné, že doprava ve městě jim neumožní se v dopravní špičce krátce před šestnáctou hodinou dostat do porodnice včas. Stáli totiž v koloně vozidel na třídě T. Bati. Nezbylo jim nic jiného, než zavolat na tísňovou linku policie se žádostí o pomoc,“ uvedla za zlínskou policii mluvčí Monika Kozumplíková.

Rodiče měli však štěstí, policejní hlídka z pohotovostního a eskortního oddělení byla podle mluvčí právě v tu dobu poblíž. Když uslyšeli ve vysílačce žádost o pomoc, vydali se okamžitě na místo.

„U nákupního centra ve Zlíně - Prštném uviděli v protisměru vozidlo značky Volkswagen, jehož řidič jim světly dával najevo, že potřebuje pomoci. Policisté u něj zastavili a v rychlosti zjistili, že je potřeba jednat. Vypadalo to, že miminko přijde na svět co nevidět. Policisté nezaváhali, zapnuli světelná i zvuková výstražná znamení na vozidle a řidiče požádali, aby je v hustém odpoledním provozu následoval. V době jízdy volali do porodnice, aby zajistili ihned po příjezdu pro nastávající maminku potřebnou péči, zdravotníci je po telefonu navedli přesně na místo,“ přiblížila Monika Kozumplíková.

Podle ní po pouhých sedmi minutách dorazili policisté s rodiči ke vchodu do porodnice, kde už na ně čekaly zdravotní sestry. Nastávající mamince i tatínkovi se dostalo potřebné zdravotní péče a policisté odjeli zpět ke svým povinnostem.

„Potvrzením jejich správného odhadu situace je informace od novopečeného tatínka, který záhy volal na linku tísňového volání policie, aby oznámil, že je otcem zdravého chlapečka, který se narodil pouhých pár minut poté, co se za pomoci policistů dostali do porodnice,“ doplnila mluvčí zlínské policie.