Zlín čeká léto plné dopravních staveb a oprav, ty nejdůležitější se týkají městského centra a omezí provoz i pohyb chodců. Většina z nich odstartuje už na začátku června.

V pondělí začnou opravy ulic a chodníků ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

„Snažili jsme se v tomto roce omezit opravy v centru na minimum a pracujeme spíše v okrajových částech města. Mezi klíčové stavby v centru bude patřit modernizace cesty ve Vavrečkově ulici a především oprava mostu s chodníkem u Kudlovské přehrady,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek.

Dělníci zamíří nejdříve do Vavrečkovy ulice a na náměstí Práce. Když zapršelo, proměnila se silnice v ulici Vavrečkova ve Zlíně v jednu velkou louži. Auta jedoucí do Svitu se místu neměla jak vyhnout a kolemjdoucím hrozila sprška.

Od pondělí se do její opravy pustí dělníci, uzavírka ulice začne platit od pondělí 10. června. Dělníci odstraní současný povrch včetně podkladních vrstev. Náklady na stavbu, která má skončit do startu Barum Czech Rally Zlín (16. až 18. srpna), se odhadují na 6 milionů korun.

„Při deštích se tu tvořila velká louže. Ve spolupráci s městským vodohospodářem jsme nechali pročistit kanalizaci a cesta dostane nový asfaltový povrch. Bezchybné odvodnění komunikace pak zajistí nové uliční vpusti. Jedná se o bezpečností opatření pro plynulejší provoz,“ přibližuje radní pro dopravu Václav Kovář.

Dělníci začnou opravovat také chodník na náměstí Práce a obě místa se dočkají v letních měsících modernizace. Práce by měly trvat do 9. srpna.

Chystaná rekonstrukce na náměstí Práce spočívá v úpravě současného chodníku mezi křižovatkou ulice Gahurova a třídou T. Bati a zastávkou MHD – náměstí Práce, kde stavba zahrnuje i sadové úpravy. Tento projekt připravil odbor Městská zeleň.

„Současný chodník se vybourá a na pláni budou zhotoveny nové podkladní vrstvy a kryt z betonové dlažby. Uprostřed plochy vznikne nový štěrkový záhon a v něm budou vysazeny dva stromy. Tím se spoji už opravená část náměstí Práce a nové tržiště Pod Kaštany,“ uvedl radní Kovář.

Náklady se odhadují na šest milionu korun. Obě stavby si vyžádají uzavírky a změnu u linky MHD č. 38, která bude jezdit po objízdné trase. Cestující proto musí počítat s časovou prodlevou.

Most u Kudlovské přehrady

Zcela zásadní změnu čeká most přes Kudlovský potok u Centroprojektu. Lávka, na které je umístěný chodník vedoucí podél hráze lemují ulici Štefánikova, bude zdemolována. Náklady se vyšplhají na více než 10 milionů korun. Součástí prací bude i nový povrch silnice.

„Stavební práce se zásadním omezením provozu v jednom jízdním pruhu u Kudlovské přehrady termínu od 9. července, kdy končí uzavírka ulice Antonínova, kterou provádí ŘSD. Průjezd v obou směrech u Kudlovské přehrady by měl být obnoven do konce letních prázdnin. Předání hotového díla se odhaduje v termínu do konce října,“ uvedl náměstek Michal Čížek.

Vůbec největší letní stavbu s nejvýznamnějším dopadem na provoz chystá na území statutárního města Zlína Ředitelství silnic a dálnic. V sobotu 29. června se začne s opravou povrchu silnice I/49 v ulici Osvoboditelů, konkrétně se jedná o práce na křižovatve se Štefánikovou ulicí po silnici I/49.

Pokračovat se pak bude ve směru na Otrokovice ke křižovatce s Antonínovou. Opravy by měli podle ŘSD skončit 15. srpna.