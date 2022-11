Rukama rybářů projde až 70 tun ryb

Rybáři zvedají síť a voda vydává své šupinaté bohatství. Pomocí mechanického keseru – speciální sítě zavěšené na mechanickém rameni – putují ryby z odlovní sítě na takzvaný brak. Na této „třídící lince“ je přebírá řada párů rukou a šupináče dělí podle druhů a velikostí na ryby první kategorie, výběrové a vedlejší.

„Převládá samozřejmě kapr, ale máme tady také amury, candáty, štiky či sumce. Výběr je velký, jsou tu i plotice a bělice,“ vyjmenovává Tomáš Haška, jednatel Rybářství Haška z Hustopečí nad Bečvou, pod které rybník Choryně velká na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje spadá.

Odhaduje, že výnos letošního víkendového výlovu bude menší, než v uplynulých letech.

„Očekávám šest set až sedm set metráků ryb. Ale na to, jak to vypadalo z jara, to nebude tak špatné,“ říká zkušený rybář. Členy Petrova cechu letos potrápilo počasí.

„Deště moc nebylo, voda přišla až ke konci srpna a to už pro rybáře nemá smysl. Kdyby přišlas o měsíc dřív, ryby by vypadala líp,“ zamýšlí se Haška.

Náklady rostou, vánoční kapr podraží

Brakování je mezitím dál v plném proudu a přebrané ryby končí v kádích nebo míří přímo na nákladní auto.

„Něco jde svazu, do okolních sdružení, něco prodáváme přímo na místě ve stáncích. Hlavní část jde ale na sádky do Zubří na vyčištění. Odtud se pak ryby průběžně prodávají dál až do Vánoc, kdy je samozřejmě poptávka největší,“ přibližuje další osud ryb jednatel.

Kdo si nedokáže vánoční stůl představit bez tradiční ryby však musí letos počítat s vyšší cenou.

„Ryby budou dražší, protože rostou všechny náklady. Třeba pšenice šla neskutečně nahoru. U kapra proto letos počítáme s cenou mezi 135 až 140 korunami za kilogram,“ prozrazuje Tomáš Haška.