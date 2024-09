Pracovníci úklidu - poloviční úvazek Přijmeme kolegyni na úklid, poloviční úvazek 4 hodiny denně, místo je vyhrazeno pro osobu se zdravotním postižením. Místo výkonu práce: Havlíčkovo nábř. 600, Zlín, areál nemocnice Tomáše Bati. Co u nás budete dělat: jedná se o úklid ordinací, kanceláří a společných prostor. Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost. Co nabízíme: práce na pracovní smlouvu s možností prodloužení, dlouhodobá spolupráce, pravidelná mzda, měsíční odměny, práce s profesionálními přístroji a přípravky. Pro domluvení osobní schůzky nejdříve telefonický nebo e-mailový kontakt. Zaměstnanecké výhody: prémie za dobře odvedenou práci, možnost nákupu čistících prostředků za zvýhodněné ceny kontakt telefonicky PO - PÁ od 8:00 do 13:00 hod. 10 500 Kč

