Extrémní teploty představují pro lidský organismus vysokou zátěž. Hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace, jemuž se dá předejít omezením pobytu na přímém slunci. V dopravě mohou horka způsobit vybočení a lom kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem. Mírné ochlazení přijde v pátek, kdy denní teploty nepřesáhnou 28 °C.

Kolapsům z veder však lze podle odborníků z Uherskohradišťské nemocnice účinně předcházet.

Hodně pít!

„Je nutné především hodně pít, třeba tři až čtyři litry tekutin denně, nejlepší je čistá voda. Vhodné je omezit alkohol i třeba kávu, obojí totiž tělo dehydruje. Nutné je dávat si pozor na pobyt na slunci, chránit si hlavu a vyhýbat se fyzické zátěži,“ doporučuje mluvčí nemocnice v Uherském Hradišti Egon Havrlant.

Člověka, jenž zkolabuje z horka je podle něj třeba co nejdříve uložit do stínu. Pomalu a postupně do něj dostat hodně tekutin, zkusit i vnější chlazení, například v podobě obkladu, a zvednout mu dolní končetiny. Pokud by stav přetrvával delší dobu, je nutné vyhledat lékaře. Před vedrem varují také policisté.

„Vyzýváme řidiče, cyklisty i chodce k opatrnosti. Vysoké teploty snižují pozornost," informovala mluvčí policistů Zlínského kraje Monika Kozumplíková.

Vedra lze přičíst velmi teplému jižnímu proudění.

„Půjde o dny, kdy se sem bude dostávat přes jihozápadní Evropu tropická vlna s původem v severní Africe,“ upřesnil vedoucí Regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Ostrava Roman Volný.

Zároveň je vysoký UV Index.

Hodnoty jsou srovnatelné s těmi, které panují na Jadranu během letních prázdnin. Proto odborníci nedoporučují lidem, aby se pohybovali na přímém slunci v době mezi 11. a 15. hodinou.

Hodnoty 7 a 8 s sebou nesou zdravotní rizika. Pokožka na sluneční záření reaguje už po 20 minutách.

„Oblačnosti bude málo. UV Index bude vysoký a je potřeba se chránit,“ připomněl Roman Volný.