ZLÍNSKÝ KRAJ - Bubnování na tamtamy pod hvězdami, troubení na myslivecké vábničky, noční pohled z rozhledny a další zajímavé programy denní i večerní chtějí v průběhu roku připravit pro turisty zástupci sdružení Chřiby u rozhledny Brdo.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Vyplynulo to z jejich posledního setkání. „Na čtvrteční schůzce jsme projednávali i jiné záležitosti, ale podstatou jednání byla končící nájemní smlouva vizovické firmy Rudolf Jelínek na provozování rozhledny,“ vysvětlil starosta obce, která je jedním z členů sdružení, Jan Petřík.

Na setkání se přítomní domluvili, že turisticky vyhledávané místo zůstane nyní v jejich péči.

„Rozhodli jsme se všem, kteří se k rozhledně vypraví, pobyt na tak krásném místě zpříjemnit, aby nebyl fádní. Chceme čtvrtletně připravovat akce, které by přitáhly větší počet lidí,“ vysvětlil starosta.

Podle jeho slov je obec naplánuje tak, aby zapadly do přírody a aby ji nijak nenarušovaly. „Jsme v přírodním parku a kromě toho jsme také kontrolovaní odborem životního prostředí. Nebudeme podnikat nic, co by okolí rozhledny mohlo poničit,“ slibuje Petřík.

Jak sám říká, dvakrát do roka organizují společně s dobrovolnými hasiči z Kostelan a z Roštína a také s kroměřížskou potravinářskou školou úklidovou akci, při které vysbírají veškeré odpadky, které po sobě zanechají lidé podél cesty z Bunče k rozhledně.

Novinkou pro turisty budou i slosovatelné vstupenky. „Vždy jednou za měsíc vylosujeme výherce, který pak získá například zdarma oběd v restauraci kostelanského ranče, pokud firma Rudolf Jelínek dovolí, i oběd na Kamínkách v Roštíně nebo vstup do sportovní haly v naší obci,“ vyjmenoval starosta.

Jedna z nejbližších akcí u rozhledny se uskuteční v sobotu 27. října. „Pro turisty tam připravujeme celodenní program, na kterém zahraje i countryová kapela. Chtěli bychom tím oslavit třetí výročí otevření rozhledny,“ dodal Petřík.