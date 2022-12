„Převažovala respirační onemocnění, virové infekty, projevující se dýchacími problémy, rýmou a vysokou teplotou, která nereaguje na léky. V několika případech se vyskytly také zápaly plic. Většinou šlo o starší lidi, u nichž byl průběh horší. Řadu z nich přivezla záchranná služba,“ popsala situaci mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

„Takovou chřipku nepamatuju, bylo to hrozné. Čtyři dny jsem trpěl zimnicí, bolely mě klouby, nic nepomáhalo. Celé svátky jsem proležel,“ postěžoval si například pan Petr.

Od úterního rána se pohotovost opět plní, většina praktických lékařů má totiž dovolenou a neordinuje.

Podívejte se! Živý betlém v centru Zlína připomněl příběh narození Ježíše

„Pokud se jedná o děti, za tři sváteční dny ošetřili lékaři na dětské pohotovosti více než 250 dětí, rovněž převažovala respirační onemocnění. V tuto chvíli máme na dětském oddělení hospitalizovaných 14 dětí s chřipkou a RS viry, z toho čtyři jsou na JIP. Nejčastěji se jedná o kojence a batolata,“ dodala Dana Lipovská.

Nárůst chřipky už před Vánoci

Celková nemocnost chřipkou byla před Vánoci 241 nemocných na 100 000 obyvatel.

"Je to nárůst o 73,4 procent ve srovnání s minulým týdnem,“ doplnila Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice. I když počet nemocných roste, je to stále očekávaný stav v tomto období.

“Nejvyšší nemocnost u akutních respiračních onemocnění přetrvává u nejmenších dětí do pěti let. Nicméně nárůst nemocných o 18 procent v předvánočním týdnu byl zaznamenán ve věkové kategorii 25 až 64 let. Významně stoupá i nákaza v rizikové skupině obyvatel starší 65 let,“ dodala Ševčíková.

Z okresů je nejvyšší nemocnost akutní respirační infekcí na Uherskohradišťsku, následuje okres Kroměříž.

VIDEO: Štědrovečerní zpívání. Na náměstí Míru ve Zlíně hrál soubor Kašava

Jaký se očekává v nadcházejících týdnech vývoj?

Převažují sice respirační viry, ale zaznamenán byl razantní nástup chřipky.

„Předpokládáme, že vánoční svátky z důvodu prázdnin a dovolených na chvíli přeruší šíření onemocnění v kolektivech. Po Novém roce však nelze vyloučit opětovný vzestup onemocnění,“ odhaduje Vendula Ševčíková z hygienické stanice.

Lékaři doporučují zvýšit přísun vitamínů, jíst hlavně ovoce a zeleninu. Mluví také o otužování a vyhýbání se místům s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadla, veřejné dopravní prostředky. Varují také před podáváním rukou nebo líbáním. Důležité je pravidelné mytí rukou, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. Na zvážení je nasazení respirátorů.

Chřipka horší než covid-19

Je důvod obávat se chřipkové epidemie? Podle epidemiologa Rastilava Maďara ano. Velké části populace chybí hladina protilátek proti aktuálně cirkulujícím kmenům chřipkových virů. Tu lze získat jen proděláním nemoci nebo očkováním.

„U nás teď dva roky chřipková epidemie nebyla a proočkovaní jsme strašně málo. Poprvé od začátku pandemie proběhne chřipková sezona bez povinných plošných preventivních opatření ve veřejných prostorách, včetně hromadných akcí, dopravních prostředků nebo nákupních center. Právě to vede k obavám z nejhorší chřipkové sezóny za poslední roky, podle některých může být nejhorší za posledních 13 let od pandemie způsobené virem AH1N1 v roce 2009,“ předpovídal současný vývoj epidemiolog Rastislav Maďar už v listopadovém rozhovoru pro Deník.

Stav v lékárnách

V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně jsou léky pro děti dostupné všechny, chybí ale širokospektrální antibiotika pro dospělé. Nárůst pacientů doprovázely fronty v lékárně KNTB. Běžný listopadový víkend se její návštěvnost pohybuje od 150 do 200 lidí. Na Štěpána se přišlo 500 zákazníků, na Boží hod 520.

Deník zjišťoval, jak jsou na tom lékárny v malých městech. Například lékárna ve Slavičíně hlásí počet sirupu Nurofen v jednotkách. Podle pracovnice lékárny poptávka po něm neroste, lidé se nejspíše předzásobili. Další dodávky léků očekává v nejbližších dnech.

Pracovnice lékárny na náměstí Míru v Kroměříži si všimla, že zákazníci, kteří zde v minulých letech řešili nákup vánočních dárků, prakticky vymizeli a nahradili je pacienti. Ti do lékárny proudí od úterního rána.

„Vydáváme sirupy, léky na kašel, antibiotika pro děti i dospělé. Celý den k nám chodí pacienti s předpisy od lékařů. Nemocných je opravdu hodně,“ dodala lékárnice. Zásoby, které měly před svátky, se pomalu tenčí a docházejí především antibiotika pro dospělé.