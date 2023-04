AKTUALIZOVÁNO: U Zámeckého rybníku v Chropyni na Kroměřížsku došlo k velkému úhynu racků chechtavých. Ornitologové tam ve středu našli desítky mrtvých a umírajících ptáků. Deník o tom informoval místopředseda Moravského ornitologického spolku (MOS) Jiří Šafránek.

V Chropyni došlo k hromadnému úhynu racků. | Video: Dominik Pohludka

„Jsou tam desítky mrtvých a umírajících racků. Pravděpodobně došlo k otravě nebo něčemu podobnému jako před pár dny na rybnících v Mutěnicích na Hodonínsku,“ sdělil Deníku Jiří Šafránek s tím, že o úhynu již ornitologové informovali Českou inspekci životního prostředí.

Mohou za to návnady proti hrabošům?

„Bude třeba, aby se na to podívali veterináři, zda nedošlo například k otravě granulemi proti hrabošům. Otázkou také je, zda by to nemohla být ptačí chřipka,“ dodal ornitolog.

„Většinou se ale u racků jedná o otravy přípravkem proti hrabošům. Zemědělci by je totiž měli dávat do nor, neměli by je rozmetávat plošně po poli, ale mohlo se stát, že někdo pochybil,“ uvažuje Šafránek.

Na místo ve středu vyrazili veterináři. „Úhyn racků nám byl nahlášen. Kolegové už na místě odebrali vzorky, výsledek vyšetření bychom měli mít během zítřka,“ řekl ve středu Deníku mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Jedno z největších hnízdišt

V Chropyni je jedno z největších hnízdišť racků na střední Moravě. Populace racků chechtavých na tamním Zámeckém rybníku čítá podle ornitologů zhruba 1000 až 1500 ptáků.

„Zajímavostí je to, že tam hnízdí i racek černohlavý, který je velmi vzácný a zákonem chráněný. Bylo tam letos na jaře zpozorováno sedm dospělých kusů. Předpokládá se, že tam jsou tak dva až tři páry,“ dodal Jiří Šafránek.

Co se uhynulých ptáků týče, podle Šafránka se jednalo jen o racky chechtavé. „Pokud by tam však bylo něco virového původu, tak se to přenese i na ostatní. Je to velký problém, neboť je to jedno velké hnízdiště,“ dodal ornitolog.

Dva případy úhynu racků během pár dní

Veterináři od středy evidují už dva hromadné úhyny racků na ptačí chřipku. U Mutěnických rybníků na jižní Moravě došlo o víkendu k úhynu přibližně stovky racků chechtavých. „Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Jihlava následně včera potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku. Nákaza se prokázala rovněž u přibližně 60 uhynulých racků u Hobšovického rybníka nedaleko Velvar na Kladensku,“ sdělil Petr Vorlíček.

Mimořádná opatření veterináři neplánují

„V případech, kdy se ptačí chřipka objeví u volně žijících ptáků, SVS nepřijímá mimořádná veterinární opatření. V zasažených lokalitách však informujeme chovatele drůbeže o výskytu nákazy a nutnosti dodržovat pravidla biologické bezpečnosti. Důležité je zejména zamezit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem nákazy,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Od počátku letošního roku SVS eviduje devět výskytů ptačí chřipky u volně žijících ptáků, zatímco loni se objevily pouze dva případy.

Podobné abnormální hromadné úhyny racků hlásí z nedávné doby také několik dalších států, například Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie.