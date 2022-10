Zlínská TOBOGA Galaxie bude na ceny reagovat až s prvními fakturami

Nejdéle fungující z oslovených center oslaví letos 13 let od otevření. Navštěvují ho nejen obyvatelé Zlína, ale i rodiny z přilehlého okolí. Celodenní vstupné je v pátek a o víkendu 299 korun za dítě a 169 korun za dospělého.

„Pevně doufáme, že naši zákazníci nás podrží, zůstanou věrní a budou k nám chodit. To jediné nám může pomoci tuto nejistou sezónu překonat,“ říká Jana Valášková z Galaxie.

A dodává, že se snaží celkově nabádat personál k šetření s energiemi.

„Snažíme se svítit méně, díky počasí jsme ještě nezačali s přitápěním, i to budeme hlídat a regulovat. Děti se v našem centru hýbou, není proto nutné mít přetopeno, naopak vítána je teplota příjemná ke sportu,“ doplňuje Valášková.

O zkracování provozní doby zatím neuvažují, ale přiznává, že teprve s nástupem topné sezóny a prvních faktur za energie budou dle situace reagovat.

Provoz Dětského světa v Kroměříži není ohrožen, lehkému navýšení ceny vstupného se ale nevyhne

Kroměřížané hojně navštěvují s dětmi centrum Dětský svět, které funguje již od roku 2016. Jak říká Ondřej Kuropata, ředitel Výstaviště Kroměříž, které centrum provozuje, s příchodem zimy se návštěvnost vždy zvyšuje, což se dá vysvětlovat tím, že rodiny s dětmi nemají tolik vyžití jako v teplejších měsících. Standardně má centrum během roku průměrnou měsíční návštěvnost přes šest tisíc návštěvníků. A jak budou reagovat na zvýšení provozních nákladů?

„Současná situace s energiemi je opravdu nepředvídatelná. I nám byly platby za energie navýšeny, ovšem řekněme ještě v rozumné míře. Energie si totiž dlouhodobě nakupujeme v rámci konsorcia několika velkých firem, tím pádem se nám daří dostávat na poměrně slušné úrovně,“ vysvětluje Kuropata.

Provoz celého výstaviště včetně Dětského světa tedy není v žádném případě nikterak ohrožen.

„Snižování teploty uvnitř Dětského světa se návštěvníci rozhodně nemusí obávat. Jejich komfort je pro nás na prvním místě. Od nového roku nicméně chystáme lehké navýšení vstupného, ovšem jen o několik procent. Mimo energie totiž musíme reagovat i na navýšení cen za některé služby a výrobky a také na extrémní inflaci,“ dodává ředitel.

Aktuálně se vstupné pohybuje od 149 po 209 korun za dítě, rodiče musí počítat se 49 až 69 korunami. Korupata potvrzuje, že provozní dobu od pondělí do neděle rozhodně zkracovat nebudou.

„Zájem návštěvníků je dlouhodobě o všechny tyto dny, takže otevírací doba zůstane určitě zachována.“ Nehrozí ani případné zavření centra.

„Současná situace je bohužel nervózní a kdo ví, co nás ještě čeká, ovšem zatím problémy nějak extrémně nepociťujeme. Návštěvnost Dětského světa se dlouhodobě zvyšuje a poslední týdny změnu v tomto trendu nevidíme,“ dodává Kuropata.

Ve Vsetíně si chodí hrát do džungle, provozovatelé ale netuší, zda nárůst cen energií zvládnou

Herna Džungle Vsetín funguje od roku 2016. A provozovatelé přiznávají, že v souvislosti s růstem cen energií byli nuceni zdražit. Hodina v centru stojí 60 až 100 korun v závislosti na stáří návštěvníka a dne, kdy do centra přijde. Provozní doba se flexibilně upravuje podle návštěvnosti, proto je dobré sledovat webové stránky. Provozovatelé připouštějí, že pokud cena energií bude stále stoupat, nejspíš nebudou situaci schopni sami zvládnout.

Sport Centrum Morava v Uherském Hradišti utáhne radiátory a zvýší cenu vstupného

Toto dětské centrum nemělo jednoduchý start. Když v roce 2020 otevřelo, záhy ho zavřel covid-19. Sotva se trochu otřepalo, přišel růst cen energií. Jednatel společnosti Petr Žaludek potvrzuje, že se centru nevyhne ani zdražování vstupného, ani snížení teploty.

„Bohužel nemáme jiné způsoby šetření,“ říká Žaludek. Centrum je otevřeno každý den, ve hře je ale i případné úplné uzavření. Vstupné pro nejmenší děti do tří let činí 79 korun, pro starší je od 169 do 199 korun, rodiče pak zaplatí 59 korun.