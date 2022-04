„To nám dává obrovské možnosti čerpat dotace. Zároveň nás však tento pakt vybízí k tomu, abychom maximálně šetřili energie. V době, kdy se razantně zdražují, je to podle mne i praktický krok, kterým město šetří peníze,“ uvedl starosta Tomáš Chmela.

Kotelna ekologicky vytopí dvě sídliště

A že se skutečně daří chytré a ekologické projekty ve Slavičíně realizovat, ukazuje nemálo příkladů. Mezi hlavní patří obnova kotelny, která bude ekologicky vytápět ve Slavičíně dvě sídliště pro celkem dva a půl tisíce lidí.

„Letos přebudováváme naši unikátní kotelnu na biomasu. Tu ještě doplňujeme o tepelná čerpadla a fotovoltaiku tak, abychom pro 2,5 tisíce občanů, kteří mají vytápění z naší centrální kotelny, udrželi ceny energií na rozumné míře a zároveň abychom energii získávali z obnovitelných zdrojů, v souladu se současnými trendy,“ vysvětlil starosta města.

Kotelna vytápí dvě hlavní sídliště Vláru a Malé Pole. Jako primární zdroj pro vytápění obou sídlišť je podle Tomáše Chmely využíváno spalování dřevní štěpky. Doplňkově je vytápěno i plynovými kotly, které jsou podle starosty postupně utlumovány a nahrazují je v kombinaci tepelná čerpadla a fotovoltaika.

„V tomto záměru čerpáme maximálně dotace. Je však pravda, že i my budeme muset ceny energií zdražovat. Zdražení se v této republice nevyhne asi nikomu. Nebude to ale nic skokového, snažíme se ceny udržet na uzdě,“ vysvětlil starosta.

„Myslím si, že lidé, kteří dříve měli ‚zaječí úmysly‘ a chtěli přecházet na lokální plynové kotle, jsou nyní velmi rádi, že zůstali u městského centrálního vytápění,“ míní Tomáš Chmela.

S budováním nové kotelny ve Slavičíně již začali.

„Již jsou osazena tepelná čerpadla, fotovoltaické panely chceme namontovat v průběhu jara a léta. Na zimu chceme mít vše připraveno, abychom zvládli fungovat již v úspornějším režimu. Navíc na této budově, stejně jako na všech našich budovách, se snažíme budovat systém zadržování dešťové vody ze střech. Máme již podaný projekt na zavedení tohoto systému. Takže budeme sbírat dešťovou vodu i ze všech střech kotelny. V jejím sousedství jsou zahrádkáři, kteří budou vodu využívat na zalévání zahrádek,“ seznámil s dalším projektem starosta Tomáš Chmela.

Připomněl, že ve stejné budově nyní dokončují re-use centrum Cirkula. To znamená místo, kde lidé budou odkládat staré použité věci. Další si je pak mohou brát, aby je využili.

„Jsme jediní, kdo dělá centrum šetrné energetiky a odpadového hospodářství. Na tento projekt je navázán další. Jedná se o sběrný dvůr, který nyní projektujeme podle vzoru jednoho sběrného dvora ve Švédsku. Bude vybaven pro snazší manipulaci, například s nábytkem, speciální rampou. Bude tak zajištěna bezpečnější a pohodlnější manipulace. Myslím, že ve Zlínském kraji taková věc ještě není,“ zmínil starosta.

Ekologické je také parkoviště u Zámku Wichterle, které má vsakovací povrch.

„Je to příklad toho, jak to má vypadat, pokud tato možnost alespoň trochu je. Nemělo by to být jen klasicky pojaté parkoviště či jakákoli jiná investice, ale měla by být ekologická a chytrá. Tady si myslím, že to splňujeme. A je ještě mnoho dalších příkladů chytrých řešení ve Slavičíně. Například jsme asi rekordmani v počtu elektronických úředních desek. Máme tři, každé město v naší velikosti má jednu,“ vyzdvihl Tomáš Chmela.