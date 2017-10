Čím jde žena v politice výš, tím jich v ní působí méně. Ostré lokty jsou potřeba

Jsou považovány za něžné pohlaví, v politice ale umějí mít leckdy stejně ostré lokty jako muži. Pokud nechtějí, aby je s trochou nadsázky dav silnějšího pohlaví rozdrtil, musí si u něj získat autoritu. Ženy ze Zlínského kraje, které působí v politice, se prostě nevzdávají. Ať působí na jakékoliv úrovni.

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Foto: DENÍK/Archiv

Nynější poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová působí v politice už řadu let. Občas prý ostré lokty musí použít, ale jinak se muži a ženy, stejně jako v životě, doplňují navzájem i v politice.

„Oni mají svou životní roli, my také. Máme jiný přístup k životu, ženy jsou praktičtější a nebaví nás příliš dlouhé debaty. Ale i ty jsou třeba, a proto jsou tu naštěstí muži. Prostě se doplňujeme,“ říká Michaela Šojdrová.

I když je politika podle ní někdy divočejší, ona v ní chce zůstat sama sebou, zkrátka ženou, důslednou.

„Když se podíváte, čím výše jste v politice, tím méně je tam žen. A to není přirozené, je to pak poznati na atmosféře a výsledcích. V Evropském parlamentu nyní působí čtyřicet procent žen. To je lepší, je tu cítit ženský přístup. Také kolem sebe mám hodně ženských asistentek. Podporuji to,“ dodává europoslankyně Michaela Šojdrová.

Bohaté zkušenosti s politikou má i Jana Juřenčáková, která v blížících se volbách kandiduje z první pozice kandidátky Realistů.

„Do komunální politiky jsem vstoupila v roce 1999 jako nespokojený občan a tehdy jsem byla petentem na petici za vyhlášení referenda o osamostatnění naší obce Rokytnice. Petice byla úspěšná a vzhledem k tomu, že jsem tehdy vedla tu skupinku nespokojených občanů, komunální volby jsem pak vyhrála a byla 6,5 roku neuvolněnou starostkou,“ připomíná Jana Juřenčáková. Byla například už i senátorkou za volební obvod 80 Zlín. Zastává názor, že problémy jsou od toho, aby se řešily. A tím se také řídí. Čím je žena ve vyšší politice, tím ostřejší lokty prý musí mít.

„Jinak nás muži převálcují,“ usmívá se Jana Juřenčáková. Autoritu si zástupkyně něžnějšího pohlaví musejí každopádně vydobýt, získat.

„Vím, že některé mé kolegyně autoritu neměly a mužští kolegové z toho měli srandu. Leckdy na její adresu padly neuctivé poznámky. Pokud jste slabší nátury, situaci budete hůře snášet, neustojíte to,“ podotýká.

Kuráž musejí dámy prokázat ovšem i v komunální politice. I tam ženy mohou mužští kolegové hravě smést. Starostka Komárova Maria Zapletalová apeluje hlavně na schopnost spolu komunikovat, domluvit se.

„Je třeba se vcítit vzájemně jeden do druhého. Ostré lokty by se tu nevyplatily, já osobně jsem je ani nemusela ještě použít. Je to opravdu o komunikaci,“ říká starostka obce na Zlínsku Maria Zapletalová.