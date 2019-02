Zlín - Stále více lidí se začíná aktivně bránit domácímu násilí. Tvrdí to alespoň Jarmila Hasoňová, vedoucí zlínského intervenčního centra, které se pomocí tyranizovaným osobám zabývá. „V roce 2007 došlo v České republice k 862 případům vykázání.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Marek Pátek

Ve Zlínském kraji to bylo celkem devětačtyřicet případů. V počtu vykázání jsme na osmém místě z celkem patnácti intervenčních center (v každém kraji funguje 1, pouze v Moravskoslezském kraji 2 – pozn. red.). Přepočítáme- li toto na počet obyvatel v jednotlivých krajích, pak se ucházíme o pátou příčku,“ řekla vedoucí Jarmila Hasoňová. Jsou mezi týranými osobami i muži, nebo je to pouze otázka žen?

Osobou ohroženou domácím násilím může být prakticky kdokoliv, tedy i muž. Oficiální statistiky hovoří o tom, že obětí žen je z celkového počtu asi pětadevadesát procent, avšak můj osobní názor je zcela jiný. Spousta mužů, kteří jsou oběťmi domácího násilí, nám ve statistikách „uniká“, zejména z řad seniorů a zdravotně handicapovaných. Násilnou osobou v těchto případech pak jsou děti či vnoučata. Výjimkou není ani muž v produktivním věku, na kterém se domácího násilí dopouští partnerka. Zde se většinou jedná o násilí psychické, ekonomické a sexuální.

I Intervenční centrum Zlínského kraje eviduje klienty-muže, avšak mnohem více než osobně nás kontaktují telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů. Mezi lidmi hodně panuje názor, že se domácí násilí týká jen lidí ze slabších společenských vrstev. Je tomu skutečně tak? Domácí násilí prochází napříč společenským spektrem. Týká se proto jak „chudých“, tak bohatých, vzdělaných i lidí bez vzdělání, věřících či ateistů. Je třeba upozornit i na to, že čím více vzdělaná násilná osoba, tím důmyslnější je týrání. Tito lidé si důkladně rozmyslí, jak uhodit, kde zranit, aby to nebylo patrné pro okolí, ale aby to hodně bolelo.

Co se stane s násilníkem, kterého policie kvůli týrání blízké osoby na deset dnů vykáže z domu, po této době se vrátí zpět a znova se něčeho podobného dopustí? Je na tyto lidi nějaký metr? Pokud se násilná osoba po skončení lhůty vykázání vrátí domů a dále se dopouští násilí, je možno ze strany policie opakovaně přistoupit k tomuto způsobu ochrany oběti, tedy k vykázání. Je pouze na osobě ohrožené domácím násilím, aby zaktivizovala své síly a za pomoci svého okolí, případně odborníků svůj problém začala řešit. V odůvodněných případech lze využít i možnost prodloužení vykázání prostřednictvím soudního rozhodnutí, a tak získat více času na dořešení problému.

Co se týče násilné osoby, nemusí zůstat „pouze“ u vykázání. Jejich chování může být vyhodnoceno jako přestupek, popřípadě jako trestný čin. Zde potom hrozí i sankce ve formě finančního postihu nebo i odnětí svobody. Jak pracujete s osobou, která vás o pomoc požádá? V případě policejního vykázání či zákazu vstupu do společného obydlí předává policie rozhodnutí intervenčnímu centru. Na jeho základě kontaktujeme nejpozději do osmačtyřiceti hodin ohroženou osobu a nabídneme jí naše služby.

V případě, že tato osoba chce svůj problém řešit v raném stadiu a obrátí se na nás sama, nabízíme jí zprostředkování bezplatných služeb psychologů a právníků. Pomůžeme sepsat různá podání soudu nebo i oznámení policii. V případě zájmu zajistíme konzultace v rodinných a manželských poradnách. Můžeme zajistit ubytování v azylových zařízeních a tak dále. Jak by se měl zachovat člověk, který má podezření, že v jeho okolí dochází k domácímu násilí?

Člověk, kterýmápodezření, že v jeho okolí dochází k domácímu násilí, může kontaktovat nejbližší intervenční centrum, kde získá rady, jak dále postupovat. V případě, že se v rodině, kde k tomuto násilí dochází, vyskytují nezletilé děti, je třeba informovat orgán sociálně právní ochrany dětí, který pracuje při městských úřadech, případně policii. Tyto informace je možno sdělit i anonymně.

#nahled|https://g.denik.cz/59/83/info_domaci_nasili_denik-clanek.jpg|https://g.denik.cz/59/83/info_domaci_nasili.jpg|Domácí násilí#