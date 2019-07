Jen ve čtyřech největších městech kraje je hlášeno přes 11 tisíc hafanů.

„Nová povinnost mi nevadí. Před dvěma lety nám utekla ze zahrady, tenkrát jsme prožili bezesnou noc. Kdyby měla čip, možná bychom byli klidnější, věřili bychom jejímu snadnějšímu nalezení,“ uvedl Milan Růžička.

Majitelé budou muset nechat povinně čipovat všechny psy v době prvního očkování proti vzteklině, a to mezi třetím a šestým měsícem života.

Starší psi musejí pak být očipováni do počátku roku 2020. V České republice je zatím čipováno více než sedm tisíc psů. Jde většinou o ty, kteří cestovali se svými majiteli do zahraničí.

Podle Komory veterinárních lékařů nařízení přinese pro veterináře zřejmě více práce, pro chovatele i útulky výdaje navíc.

„Pro státní veterinární dozor přinese čipování psů možnost snazšího odhalování nelegálních chovů, takzvaných množíren, vysvětlila Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů.

Ve čtyřech největších městech Zlínského kraje je přihlášeno celkem 11 168 psů.

Z toho nejvíce ve Zlíně a to 5826 hafanů, následuje Kroměříž se 2533 přihlášenými psy. Ve Vsetíně má známku 1550 psů a v Uherském Hradišti 1259 psů.

Přesto veterináři nečekají, že jejich ordinace budou nyní praskat kvůli čipování ve švech.

„Někteří chodí již nyní a psy čipují, ale jak už u nás bývá zvykem, nechávají lidé i toto na poslední chvíli. Přesto jsme již některé psy v souvislosti s novelou očkovali,“ uvedl známý zlínský veterinář Dominik Gregořík.

Podle něj nemusí mít lidé o své chlupaté mazlíčky strach. Čipování nebolí a provádí se dutou jehlou, kdy se čip o velikosti zrnka rýže zavede do podkoží zvířete. Povrch čipu je porézní, takže se podle odborníků lidé nemusí obávat, že by cestoval po těle zvířete. Uvnitř čipu je měděná spirálka, kde jsou uloženy informace. Pokud by se stalo, že by čip nefungoval, musí se zavést nový.

„Čip je krásně zřetelný na rentgenu. Sám jsem za třicet let své praxe čipoval několik druhů zvířat. Naposledy v Zoo Zlín opičky kosmana zakrslého. Žádné komplikace po zavedení čipu se nevyskytly,“ ubezpečil zvěrolékař.

Podle veterinářů je čipování mnohem snesitelnější, než například tetování čísla do uší psů. Jak Dominik Gregořík také připomněl, ve zlínském Útulku pro opuštěná zvířata v nouzi na Vršavě, je každý přijatý pes po 14 dnech pobytu očipován.

Podle veterinářů čipování majitele zvířete vyjde na částku 300 až 500 korun. Pokud od příštího roku nebude však mít majitel svého psa očipovaného, hrozí mu ve správním řízení dvacetitisícová pokuta.

Na zvíře bude pohlíženo tak, jako by nemělo povinné očkování proti vzteklině. Veterináři současně totiž neočipované psy proti vzteklině nenaočkují. Nad tím, zda je tato skutečnost dodržována, bude dohlížet Státní veterinární správa.

CENTRÁLNÍ REGISTR ZATÍM NENÍ V PLÁNU

Autoři novely poukazují na snadné dohledání psa s čipem, pokud se zaběhne. Související centrální registr však ministerstvo zemědělství nepřipravuje.

„Veterinární zákon nezavádí povinný zápis do registru. Povinností je, aby v dokladu o očkování (proti vzteklině) byl uveden kód čipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají,“ uvedl za ministerstvo zemědělství tiskový mluvčí Vojtěch Bílý.