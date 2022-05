Cizinci se v KACPU mohou registrovat jen v pracovních dnech

V Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) ve Zlíně se od června budou moci cizinci registrovat pouze v pracovních dnech. A to od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) sídlí v areálu KNTB v budově dřívějšího očkovacího centra. | Foto: DENÍK/Zuzana Rašková