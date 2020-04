On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ačkoli v minulosti ve Zlínském kraji takový případ nebyl, nyní trápí celou Českou republiku koronavirus, který vysoce nakažlivý je. Záchranáři z tohoto speciálního týmu tak v současnosti jezdí za těmito pacienty.

Tým současně funguje jako podpora běžných výjezdových jednotek krajských zdravotních záchranářů.

Práci TBO přiblížil v rozhovoru pro Deník Dorian Pfeifer, člen biohazard týmu ZZS ZK, lékař a náměstek pro léčebnou péči ZZS ZK.

Co je to vlastně biohazard tým? Ve kterých případech a v jakém složení je nasazen do výjezdu? Kolik těchto týmů je ve Zlínském kraji?

Biohazard neboli Tým biologické ochrany (TBO), je zvlášť vyčleněný zdravotnický tým určený pro řešení pacientů s vysoce nakažlivou nemocí (VNN). Primárním úkolem tohoto týmu je zajistit přepravu pacienta s podezřením na VNN z terénu nebo zdravotnického zařízení do specializovaného zařízení v Praze – Na Bulovce. Ve Zlínském kraji působí jeden tento tým složený z 10 členů.

Je třeba zdůraznit, že COVID-19 není VNN v té definici jak ji vnímáme (tam patří MERS, ebola atd.). TBO nebyl do výjezdů zařazen z důvodů nakažlivosti a rizikovosti nemoci, ale z počátku pandemie hlavně proto, aby pacienti podezřelí z nákazy COVIDem, byli transportování pokud možno jinou cestou než běžnými vozidly ZZS.

Vzhledem k tomu, že stav pacientů nevyžadoval urgentní péči a také s ohledem na to, že se jednalo o transporty z celého kraje, bylo lepším řešením svážet pacienty prostřednictvím TBO tak, aby provoz záchranky byl narušen co nejméně.

Které pacienty TBO převáží? Jsou to jen ti, kteří jsou pozitivní koronavirus?

Tak, jak se následně pandemie rozběhla, začali se objevovat pacienti u kterých byl COVID-19 prokázán, pacienti umístění do karantény a také pacienti, kteří mají příznaky choroby, ale zároveň ještě nebyli testováni.

Záchranné služby se týkají zejména ti pacienti, kteří jsou v domácí péči. S ohledem na to se začal i měnit systém. V podstatě se do režimu práce s infekčním pacientem musely dostat všechny posádky. Pokud totiž pacient, jakkoli rizikový, vyžaduje poskytnutí neodkladné péče, tak je nutné ji řešit nejbližší posádkou a nečekat na příjezd TBO, který je jen jeden a vyjíždí ze Zlína.

Tudíž pokud má pacient potíže, které ho ohrožují na životě, tak stav řeší běžná posádka ZZS za použití ochranných pomůcek. Pacienta buď rovnou převeze do nemocnice (kde ho s ohledem na stupeň rizika veze určenou cestou), nebo posádka na místě pacienta ošetří a pokud je to potřeba, domluví převoz do nemocnice v Uherském Hradišti TBO.

Samostatně do terénu si pak TBO jezdí pro pacienty, kteří vyžadují převoz na infekční oddělení z důvodu zhoršení stavu, při podezření na koronavirus, kdy převoz indikuje praktický lékař, epidemiolog nebo v případech, že je potřeba převézt pacienta mezi nemocnicemi při nutnosti poskytovat akutní péči. Tady bych hlavně zdůraznil, že to není v režimu VNN, ale spíše v režimu „posádky navíc“, která sníží zátěž posádkám ve službě.

Jak pandemie ovlivnila chod ZZS ZK? Jak jste si na novou situaci zvykali?

Pandemie chod ovlivnila zásadně. V rámci operačního střediska jsme museli zřídit sekci, která koordinuje činnosti kolem všeho, co souvisí s COVID-19. Zejména koordinuje a řídí činnost odběrových týmů, které jsme taktéž museli nově vytvořit ve spolupráci s nemocnicemi. Musely se vytvořit postupy a celý systém, což v úvodu nebylo úplně jednoduché.

Navíc pro běžnou činnost bylo třeba vytvořit ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a nemocnicemi systém třídění pacientů. To abychom dokázali určit riziko pacienta a informace o rizikovosti předávat do nemocnic; včetně správného směrování pacientů, tak aby nedošlo k zavlečení infekce do nemocnice.

V podstatě se ze dne na den musel změnit systém ve kterém jsme dlouhodobě fungovali. Naši zaměstnanci si opravdu zaslouží moje poděkování. Jsou schopni v případě, kdy ze dne na den zavádíme změny, je okamžitě aplikovat na operačním středisku i ve výjezdech. Samozřejmě by se nemělo zapomínat na kolegy v nemocnicích, bez jejichž spolupráce bychom nemohli fungovat.

Co když musíte pacienta převézt do nemocnice, drží se? Nemají strach? Některé články na internetu, například z Itálie a Španělska je mohou vystrašit.

Tak i za „normálních“ okolností se bojí asi každý, kdo má nějaký závažný zdravotní problém a musí do nemocnice. Teď se k tomu přidružuje strach z neznámého. Žádnému pacientovi není příjemné, když mu musím říct, že s ohledem na příznaky se může jednat o koronavirus a bude nutné ho odvézt na infekční oddělení.

Na druhou stranu to většina lidí bere jako jakousi úlevu ve chvíli, kdy bydlí třeba s rodinou.

Ano, naše ochranné pomůcky (respirátory, štíty, plášťě, obleky) vzbuzují respekt, velmi často hlavně u sousedů. To je druhá strana mince. Nicméně je potřeba se chránit. Zejména ve chvíli, kdy v případě nákazy zdravotníka hrozí i nákaza následujících pacientů a kolegů, kteří pak samozřejmě mohou chybět. Použití ochranných pomůcek je zásadní preventivní opatření.

Některé články, reportáže vypadají děsivě, je ale otázka nakolik odrážejí realitu a každodenní život – to už je otázka na média, nakolik jsou objektivní.

Vím, že jde o spekulace, ale jaká je podle Vás „prognóza“ dalšího vývoje? A co říkáte na bezpečnostní opatření v ČR?

Začnu od konce. Myslím si, že bezpečnostní opatření odpovídala načasováním tomu, co jsme o šíření viru věděli. Takže si nemyslím, že by jiná vláda udělala lepší opatření.

Máme štěstí v tom, že součástí vládního týmu je pan Prymula, který je podle mého názoru zárukou odborného řešení pandemie. Je pravda, že někdy je v odpovědích a prognózách příliš přímý, což některé politiky irituje a volají po politické odpovědnosti. Já ale budu mít raději informace – byť nepříjemné – od erudovaného odborníka než od politika.

Dostaneme se z toho zcela jistě, je jenom otázka s jakými následky. Momentálně to vypadá, že se daří minimalizovat škody, na hodnocení je ale brzy. Co je zcela jisté je to, že tato pandemie zcela změní náhled na krizovou a organizační připravenost státu. Jsem si jistý, že projdeme velkými změnami.

Jak to vnímáte v TBO, nemáte strach z nákazy?

Nemyslím si , že je na místě mluvit jen o biohazardu, toto se týká všech záchranářů, lékařů i sester. Tato pandemie vyvolává respekt, protože ukazuje, jak jsme zranitelní. Je přirozené, že máme všichni obavy. Nechceme nakazit nikoho dalšího, každý z nás má někoho blízkého.

Ochranné prostředky jsou k dispozici v co největší možné míře a stále se snažíme zajišťovat další. Co mě trápí je nedostupnost respirátorů třídy FFP3. Ty se na záchranky nedostávají a jejichž zásoby už potřebujeme doplnit. Bohužel tady si myslím, že na nás stát reprezentovaný ministerstvy zapomíná, protože nikdo jiný není oprávněn nám tento konkrétní typ respiráto