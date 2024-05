Dopravní šílenství čeká samotné krajské město

Řidiče ve Zlíně jsou už zvyklí. Když přijdou letní prázdniny, objeví se ve městě uzavírky. Na jednu stranu to dává smysl, protože doprava je v létě menší, spousta lidí je na dovolených, děti mají volno, odpadá tedy jejich ranní odvoz do školy. Na druhou stranu občas dojde k souběhu několika oprav a auta silnici jednoduše ucpou. Své o tom vědí všichni, kdo loni jezdili do Zlína z Otrokovic. Kolony měly ve špičkách i několik kilometrů.