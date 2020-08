Projekt Karibuni návštěvníky zavede do střední a západní Afriky. Dominantou oblasti se stane nové chovatelské zařízení pro slony africké. Těm bude patřit téměř třetina z celkových 21 ha rozlohy Karibuni. Výběh patří mezi největší výběhy slonů v evropských zoo. Sloni mají k dispozici tříhektarovou travnatou plochu, přírodní bahniště, jezírko se sprchou pro koupání a také přístřešek pro krmení a odpočinek.

"Nový výběh slonů je skutečně rozlehlý, slonice jej využívají celý. Může se proto stát, že návštěvníci někdy slonice neuvidí. Budeme je však postupně zvykat na krmení právě v přístřešku a dolní části výběhu, aby je návštěvníci mohli vídat co nejčastěji. Přístup k novému výběhu a průchod koridorem bude pro návštěvníky umožněn každý den, a to vždy od 13.00 do 17.00 hod. V dopoledních hodinách slonice budou zůstávat ve stávajícím výběhu u pavilonu," vysvětlila Romana Bujáčková.

2. Slonice Kali je březí

K úspěšné inseminaci slonice Kali došlo v červenci 2019, porod mláděte je očekáván v červnu 2021

3. Zhodnocení sezony v období od ledna do července 2020:

Uzavření zoo po dobu 6 týdnů (16.3-26.4.) zavinilo pro zoo ztrátu 10 milionů Kč "Postupně se nám daří ztráty snižovat, nicméně každý návštěvník je pro nás důležitý," zdůraznila Romana Bujáčková. Od začátku roku 2020 do zoo přišlo celkem cca 400 000 návštěvníků, což je o 120 000 méně než za stejné období roku 2019. V červenci ale zoo zaznamenala mimořádný zájem návštěvníků - přišlo téměř 150 000, byla to jedna z nejvyšších návštěvností v červenci za celou více než 70letou historii zoo

4. Dopad covidu

Projekt Jaguar Trek a výstavba pavilonu slonů byly zatím pozstaveny. Jediný velký projekt, který pokračuje, je oprava střechy zámku Lešná.

5. Expoziční novinky 2020

Zoo zcela jsme proměnila expozici pelikánů australských. Díky novému chodníku, který vede expozicí, se lidé dostanou do jejich bezprostřední blízkosti. Součástí expozice jsou i dvě dřevěné lavičky ve tvaru krokodýla. Krokodýli tak už tu nejsou jen na originální australské značce.

Zlínská zoo připravila pro všechny návštěvníky také další nezapomenutelný zážitek. Poblíž pavilonu afrických kopytníků, který je domovem pro žirafy Rothschildovy, zebry bezhřívé, buvolce běločelé, pštrosy dvouprsté a kudu velké, vznikla nová dřevěná vyhlídka. Umožní nejen jedinečný výhled na venkovní výběh, ale návštěvníci si zde mohou zakoupit krmení a pod dohledem chovatelů nakrmit žirafy.

V letní expozici aligátorů před zámkem Lešná návštěvníci poprvé uvidí kompletní skupinu zlínských aligátorů amerických. "Do venkovní nádrže jsme tentokrát přestěhovali všech 5 chovaných aligátorů. V letní expozici aligátoři zůstanou po dobu prázdnin, s příchodem chladnějšího počasí se opět vrátí do vytápěného skleníku v chovatelském zázemí," vysvětlila Romana Bujáčková. Všechna zvířata jsou ve skvělé kondici a oproti minulému roku každý aligátor nějaké to kilo i přibral. Nejmohutnější z celé pětice je samec Vincent, který příští rok oslaví 30. narozeniny, u něj váha ukázala 140 kg. Devatenáctiletá samice Zubajda váží 62 kg, stejně stará Boubelka 70 kg, čtrnáctiletá Milena 68 kg a opět stejně stará Rozárka 55 kg.

Skupinka kapybar, která obývala expozice pod tropickou halou Yucatan, letos poprvé stráví léto u největšího rybníka v Amazonii. V minulých letech v zoo totiž několikrát řešili útěk kapybar, a pokud se tak stalo, vždy je našli právě poblíž tohoto rybníka. "Po dlouhém naznačování jsme se tak rozhodli kapybarám splnit jejich přání a připravili pro ně novou letní expozici. Součástí expozice je i dřevěný přístřešek, ve které kapybary pravidelně krmíme. Díky otvorům ve stěnách přístřešku si pohled na krmící se kapybary užijí i návštěvníci," informovala mluvčí zoo

6. Chovatelské novinky 2020

Gauři indičtí

Návštěvníci zlínské zoo mohou od května obdivovat vzácné gaury indické, nejmohutnější tury na světě. Zoo je po několikaletém úsilí získala v září 2019 z indické Zoo Mysore, se kterou úzce spolupracuje více než 10 let. Poprvé po 60 letech se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny. Gaury chová včetně zlínské zoo 11 evropských zahrad, populace čítá 38 jedinců. Dva samci a dvě samice ve věku rok až rok a půl znamenají po genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Evropského chovného programu. Návštěvníci je uvidí v asijské oblasti zoo v upraveném výběhu, který dříve obývali velbloudi dvouhrbí.

Chápan vlnatý

Na konci července zlínská zoo získala z rakouské Zoo Schmiding dva samce velmi vzácných chápanů vlnatých. Svůj nový domov našli v Amazonii, v bývalé expozici kotulů veverkovitých. K dispozici mají prostornou vnitřní ubikaci, díky speciálnímu koridoru mohou využívat také rozlehlý ostrov uprostřed jezírka. Chápany vlnaté chová v Evropě pouze 6 institucí, v rámci Unie českých a slovenských zoo pak jen Zoo Zlín.

Obnovení a rozšíření chovné skupiny vikuní

"Podařilo se nám založit zcela novou chovnou skupinu vikuní. Tyto jihoamerické lamy návštěvníci uvidí v horní části Amazonie. Stávající stádo tvoří samec z polské Zoo Lodž, samice z německých zoo – jedna z Wuppertalu, dvě pak z Berlína," informovala Romana Bujáčková

Jaké mají nyní v zoo mláďata:

mravenečník velký, 2 lenochodi dvouprstí, 2 siby ománské, 2 velbloudi dvouhrbí, dvojzoborožec indický (na světě v zoo poslední dva roky odchovává pouze Zoo Zlín), nestor kea (první odchov mláděte po 16 letech chovu), 10 klokanů rudokrkých, 13 želv pralesních, 33 nandu Darwinových (nejpočetnější odchov v historii zoo od prvního odchovu v roce 2007), kudu velký, 5 plameňáků růžových

7. Novinky služby veřejnosti 2020

"Pro návštěvu zoo doporučujeme využít výhodné online vstupenky. Platí 6 měsíců od data zakoupení, lidé navíc výrazně ušetří. V případě zakoupení dospělé nebo dětské vstupenky úspora činí 30 Kč za osobu, u rodinné vstupenky je to dokonce 80 Kč. Elektronické vstupenky si můžete zakoupit v pohodlí domova na webu zoo, díky bezplatné wifi případně i přímo u vstupů do zoo. Po úhradě platební kartou je okamžitě doručíme na Váš e-mail. Při průchodu přes vstupní turniket stačí vstupenku s QR kódem otevřít v mobilním telefonu nebo použít její tištěnou formu. Návštěvníci se nemusí obávat uplatnění u turniketů, pracovníci zoo jim rádi se vším pomohou," uvedla mluvčí zoo

Zájem o elektronické vstupenky obrovský – prodáno již více než 100 000 ks, za celý rok 2019 to bylo 20 000 ks.

rku Way Kambas na Sumatře. Peníze půjdou na edukaci místních obyvatel, na ochranu hnízdních míst pižmovek, protipytlácké hlídky a monitorování počtu pižmovek v národním parku i mimo něj.

Pižmovky bělokřídlé patří k nejohroženějším ptačím druhům. Vzhledem k drastickému úbytku přirozeného životního prostředí jich ve volné přírodě (JV Asie od Indie po Sumatru) zbývá již jen asi 1 000 jedinců. Navíc je jejich současný areál výskytu rozdrobený do mnoha vzájemně izolovaných dílčích populací, které nemají možnost se navzájem setkat.

8. Budoucí projekty

Chystá se dokončení opravy střechy zámku Lešná na jaře 2021 a chovné zařízení sloni, Karibuni

"V letošním roce jsme plánovali rozběhnout výstavbu další části Karibuni, a to chovného zařízení pro slony. Byla to pro nás skutečně priorita, i vzhledem k tomu, že slonice Kali je březí a v létě 2021 očekáváme narození slůněte. Bohužel pandemie covidu vše změnila. V současné době tak z větší části záleží především na zřizovateli Zoo Zlín, statutárním městě Zlín, zda se výstavba rozběhne. Naším velkým přáním je dobudovat chovné zařízení pro slony do roku 2022. Po dokončení části pro slony chceme pokračovat v projektu Karibuni výstavbou kempu pro návštěvníky a následně expozicemi pro africké kopytníky a další druhy zvířat," uvedla za zoo Romana Bujáčková.

"V roce 2020 jsme chtěli pod tropickou halou Yucatan zahájit výstavba expozice pojmenované Jaguar Trek. Jihoamerické šelmy by se tak do Zlína vrátily po více než 25 letech. Bohužel i tato investice je momentálně pozastavena. Máme kompletně zpracovaný projekt, součástí realizace Jaguar Trek by měla být i úprava stávající návštěvní trasy. Chtěli bychom ji přebudovat tak, aby návštěvníci zdolávali kopec snadněji a dostali se blíž k některým expozicím," dodala mluvčí.