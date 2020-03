Úterní nařízení Vlády České republiky, kterým se zakazují všechny kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků, se pochopitelně dotkne řady plánovaných veřejných akcí na Valašsku.

Opatření platí od úterní 18. hodiny do odvolání.

Dům kultury ve Vsetíně z uvedeného důvodu ruší nejbližší kulturní akce.

„Zakoupené lístky však zůstávají v platnosti. Momentálně je naší snahou zajistit ve spolupráci s umělci a agenturami náhradní termíny pro všechny akce, které toto omezení postihlo,“ informovalo vedení vsetínského Domu kultury.

Konkrétně se opatření dotklo již vyprodané besedy s módním návrhářem Osmany Laffitou a jeho hosty, která se měla uskutečnit už dnes (úterý 10. března) v 19 hodin. V tomto případě pracovníci domu kultury zajistili přesunutí setkání na 17. září 2020.

„Pokud by někomu datum nevyhovovalo, vstupné se bude vracet na pokladně kina Vatra od 11. do 31. března dle otevírací doby. Děkujeme za pochopení a trpělivost,“ sdělili pracovníci domu kultury.

Další rovněž vyprodanou akcí, která se neuskuteční, je koncert oblíbeného písničkáře Karla Plíhala. Ten měl vystoupit ve čtvrtek 12. března. Náhradní termín koncertu je prozatím v jednání.

Pozn.: dopad na další kulturní či sportovní akce v regionu průběžně aktualizujeme

Ve Zlíně se do odvolání ruší představení, koncerty i sportovní utkání

Zrušeno, zavřeno. Nové nařízení vlády se dotklo i života ve Zlíně. V krajském městě se uzavírají základní a střední školy, Univerzita Tomáše Bati spouští domácí samostudium. Ruší se koncerty i divadelní představení. Podle primátora Zlína jsou však preventivní opatření nutná a město je přijímá se sklopenou hlavou.

"Zdraví je přednější," vnímají takto asi za všechny zlínsští filharmonici z Filarmonie Bohuslava Martinů.

„Bereme to jako fakt, vnímáme, že to je nařízení státu v rámci prevence. Prostě se s tím musíme nějakým způsobem vypořádat. Nebudeme zakrývat, že nás to v nějakých místech omezuje i my tady na magistrátu máme zaměstnance v domácí karanténě, stejně jako jsou zaměstnanci různých firem.

Takže my se s tím musíme všichni poprat, na druhou stranu si myslím, že jde o správný krok, než abychom museli denně řešit stovky případů nových nakažených, jak vidíme v jiných rizikových zemích.

Musíme sklopit raději hlavy a obejít se raději nyní bez sportovních utkání nebo si zajistit hlídání pro děti. Což také vnímám jako mnohem vetší problém, než že se neodehraje divadlo, filharmonie, hokej, fotbal.

„Zlínská univerzita přerušuje v době od 11. do 22. března 2020 kvůli koronaviru výuku a spouští domácí samostudium,“ uvedla za Univerzitu Tomáše Bati mluvčí Petra Svěráková

„Máme mít tento týden dva koncerty, ty rušíme. Jak se bude situace dál řešit, na tom intenzivně pracujeme. Důsledek přerušení koncertů pro nás bude mít dopad, přesto však situaci chápeme a respektujeme nařízení vlády. Zdraví je přednější,“ informovala za zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů Dagmar Garguláková.

„V tuto chvíli pracujeme na omezení kapacity jednotlivých projekcí pod sto diváků a provádíme strorno vstupenek. V tuto chvíli se radí majitelé kin v síti CAC Cinema a Cinestar, jaký bude kvůli tomuto omezení postup,“ uvedl za zlínské CAC Cinema marketingový a obchodní ředitel Michal Gaja.

„Právě řešíme co bude, zatím však v nejbližší době nemáme naplánovány větší koncerty, takže se nás ti v tuto chvíli až tak netýká,“ zmínila za společnost Pragokoncert Martina Benešová.

"V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR rušíme do odvolání všechny akce pro více než 100 lidí a připravujeme náhradní program. Podrobnosti zveřejníme dnes v 15.30 po zasedání Bezpečnostní rady města Zlína," přiblížila nejbližší dění v Městském divadle Zlín mluvčí Veronika Jurčová.

Jedna akce za druhou se ve Zlínském kraji po vyhlášení vlády, ruší.

Od úterních 18. hodin utichnou sály, haly, arény a sportoviště. Od středy zase školy, školky. Obava z šíření nebezpečné nákazy a přijatá preventivní opatření si vybírají svou daň.

„Zlínský kraj vyhlásil zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních LDN a v domovech seniorů. Řídí se pokyny Krajské hygienické stanice ve Zlíně a ministerstva zdravotnictví, zmínila ze vedení Zlínského kraje mluvčí Adéla Kousalová.

Podle ní jsou zásoby ochranných ve všech nemocnicích v kraji v součtu: roušky na měsíc, respirátory na 3 týdny a dezinfekci na ruce na 14 dnů.

Středeční šansonové představení ve zlínském Divadle Malá scéna „EDITH PIAF: Dnes nechci spát sama“ se ruší. Deníku to potvrdil ředitel pořádající agentury Velryba Michal Žáček.

„Jaké bude mít nové omezení na nás dopady, zatím nevíme. Nyní se snažíme najít náhradní termíny na zrušené akce,“ seznámil Michal Žáček.

Strašák koronavirus obchází i nejznámější lázeňské město na Moravě Luhačovice, dveře lázeňských domů však zatím nezavírá.

„Lázně Luhačovice fungují a jsou v provozu, omezení se nás zatím netýká. Na další vývoj budeme reagovat,“ uvedl za společnost Lázně Luhačovice, a.s. výkonný ředitel Jiří Dědek.

Ruší se divadelní ples i představení v Hradišti, a také výstavy i soutěž v Brodě

Opatření bezpečnostní rady státu zaměřené proti šíření koronavirové infekce, se zásadním způsobem dotkne také fungování Slováckého divadla.

To ruší nejen všechna svá představení minimálně během následujících sedmi dnů, ale také oblíbený Ples Slováckého divadla a Ray Service 2020, který se měl konat v sobotu 14. března.

„Jsme nuceni zrušit ples i představení naplánovaná na nejbližší dny. Zatím počítáme s tím, že nebudeme hrát ode dneška, úterý 10. března do příští středy, pak se uvidí,“ uvedl mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.

Vracet vstupné by se podle něj mělo v případě plesu, ten se konat nebude ani v jiném termínu.

"Vstupenky na zrušená představení zůstávají v platnosti, budeme hledat náhradní termín," uvedl Josef Kubáník.

Provozně i ekonomicky se podle něj jedná pro slováckou divadelní scénu o situaci, jakou tam doposud nezažili.

Vernisáž Vlastimila Mahdala je zrušena

Ruší se také vernisáž expozice obrazů Vlastimila Mahdala v Galerii Panský dům v Uherské Brodě, která měla být v pátek 13. března. "Omlouvám se. Vernisáž mé výstavy v Uherském Brodě v rámci státního nařízení zrušena. Výstava proběhne dle plánu do 19. dubna," sdělil Vlastimil Mahdal.

Mezinárodní soutěž malířů se konat nebude

Zrušena je Mezinárodní soutěž malířů a OZS, kterou mělo pořádat Střední odborné učiliště Uherský Brod.

"Akce se měla konat 27. března, ale je z důvodu stále se rozšiřující infekce koronavirem a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, zrušena," informovala mluvčí školy Eva Jurásková.

SOU Uherský Brod také přesouvá termín oslavy 120. výročí založení instituce, ze 26. března na podzim 2020, přičemž termín oslav bude upřesněn.

Koronavir zhatil plány rychlostním kanoistům ze Slovácka

Jarní prázdniny chtěli kanoisté, kanoistky a kajakáři Ostrožské Nové Vsi využít k intenzivní přípravě spolu se členy reprezentačního družstva juniorů v italské Peschieře u jezera Lago di Garda. Nakonec ale bylo vše jinak.

„Kvůli vývoji situace s virovou nákazou ještě před přijetím opatření ze stran vládních orgánů bylo rozhodnuto zůstat v domácích, drsnějších klimatických podmínkách, kdy dokonce po část přípravy nefungovalo v loděnici topení, museli dvanáctiletí a starší hodně zatínat zuby,“ řekl Deníku šéftrenér oddílu kanoistiky a předseda TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík. Celý článek

Zrušené akce Kroměřížsko

„Nebojte se, ples se pouze odloží," říkají pořadatelé Zámeckého plesu

Vláda zakazuje od dnešních 18 hodin veškeré akce nad 100 účastníků. Nařízení platí do odvolání. Zákaz pocítí i lidé na Kroměřížsku. Jednou z největších plánovaných akcí tohoto týdne měl být bezesporu Zámecký party ples v Holešově. Stejně jako loni, byl i letos ples vyprodán. Pořadatelé lákali lidi na kapelu No name, Leoše Mareše či kapelu Argema.

„V současné chvíli hledáme nový termín, který bude posunut o takovou dobu, kdy už snad toto nařízení platit nebude. Mluvili jsme s manažery všech kapel i panem Marešem a pokusíme se najít nový termín,“ uvedl bezprostředně po vyhlášení zákazu pro Deník jeden z pořadatelské dvojice Radek Doležel.

„Pokud budou lidé chtít vrátit vstupné, jsme připraveni jim vyhovět. Ale doufám a věřím, že většina lidí to pochopí a akceptuje jiný termín,“ doplnil Doležel. Vedení města Holešova pak bude na odpolední schůzce jednat o tom, zda zruší všechny akce nebo jen ty nad 100 účastníků.

Žádná akce v Holešově nebude

Městské kulturní středisko (MKS) Holešov rozhodlo o zrušení všech akcí a pozastavení předprodeje vstupenek. „S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky ruší MKS Holešov všechny akce, pozastavujeme prodej vstupenek a to až do odvolání,“ uvedla Dana Podhajská z MKS Holešov.

„Budeme hledat náhradní termíny konání. Situaci nadále sledujeme a o dalších rozhodnutích státu, respektive zřizovatele budeme občany informovat,“ dodala Podhajská.

Kroměříž nařízení chápe, ruší improvizační show

Jsou to nepříjemná opatření, ale nezbývá nám, než se s nimi s ohledem na ochranu zdraví obyvatel města smířit. Nákaza se již objevila ve Zlínském kraji a rozhodně se chceme vyhnout rozsáhlé epidemii,“ řekl starosta Jaroslav Němec.

Již od pondělí zůstalo kvůli karanténě doma 12 učitelů kroměřížských základních a mateřských škol a 20 dětí.

NPÚ uzavře Květnou zahradu

Národní památkový ústav (NPÚ) se rozhodl uzavřít své celoročně otevřené památky. Ve Zlínském kraji se toto nařízení dotkne hlavně Květné zahrady v Kroměříži a zámku v Buchlovicích, který měl své interiéry zpřístupnit o víkendu. V současnosti se hovoří i o případném odložení začátku návštěvnické sezony, který je stanoveno na 28. března. Pokud by k tomu skutečně došlo, dotklo by se nařízení kromě Květné zahrady a Buchlovic i dalších památek ve správě NPÚ ve Zlínském kraji – hradu Buchlov a zámku Vizovice.

Konec lyžování

Zrušená výuka znamená pro některé děti také předčasný konec „lyžáku“, na který se mnohdy velmi těší.

„Jedná se o klasickou výuku. Děti tedy budeme z lyžařského výcviku stahovat. Už to řešíme," oznámil ředitel Gymnázia Kroměříž Josef Havela.

"Otázka finančního vypořádání, případně náhrad zatím není dořešená," dodal Havela.

Informace z dalších měst a organizací připravujeme.