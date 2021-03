„Další stovku pak na odběrových místech společnosti Vaše laboratoře s.r.o. ve Zlíně a v Otrokovicích,“ připomněla hlavní laborantka Vanda Stloukalová.

Jen v Kovárně VIVA ve Zlíně odeberou pracovníci Vašich laboratoří jednou týdně přibližně čtyři stovky vzorků. Jako například ve čtvrtek, kdy byl testování v Kovárně VIVA „okouknout“ i Deník.

Zde nařízené plošné testování není novinkou, zaměstnanci se tady od ledna do března testovali dobrovolně. A důvod? Obava o jejich zdraví i velké množství zakázek pro společnost a tedy i klidné zajištění provozu podniku.

„Za poslední rok od vypuknutí pandemie covid-19 jsme zaznamenali pozitivní test u 16% zaměstnanců, ale nikdy nešlo o žádné větší ohnisko,“ seznamuje mne personální ředitel Kovárny VIVA Martin Lutonský.

Při testování pomáhá Vandě Stloukalové s odběry.

„Vzhledem k tomu, že i nás se dotýká pandemie a také uzavřené školky a školy, nemáme k dispozici všechny zaměstnance, takže si této výpomoci ze strany Kovárny Viva velmi vážíme a jsme za ni vděční“ uvedla Vanda Stloukalová.

Martin Lutonský hlídá seznamy zaměstnanců, kde každé jméno na nich – tedy každý zaměstnanec, má přiděleno číslo, které je pak nalepeno na zkumavce, do které se vkládá stěr daného pracovníka. Každý zaměstnanec dostane informaci o výsledku testu pomocí sms.

Svěřili testování odborníkům

Personální ředitel pak souhrn všech výsledků testovaných zaměstnanců. Antigenní testy, které Vaše laboratoře s.r.o. provádí, jsou kvantitativní, stanovují se na analyzátoru. Metoda je kalibrována a pravidelně kontrolována.

Jejich zásadní výhodou je nejen jejich vyšší senzitivita, ale hlavně to, že v případě pozitivity antigenního testu, lze ze stejného vzorku udělat PCR test.

„Oslovili jsme Vaše laboratoře s.r.o. pro testování našich zaměstnanců, protože podle nás mají v tomto oboru zkušenosti, mají přesné antigenní testy, které mají nejvyšší senzitivitu,“ vysvětlil mi na místě předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Kovárna VIVA František Červenka.

„Třistadva,“ hlásí Martin Lutonský laborantce, která se sklání k hlavě mladého muže. „Prosím z nosu“, přeje si, kde mu má být vzorek odebrán.

Podle Vandy Stloukalové si může každý pracovník vybrat, jestli mu bude odebrán vzorek z krku nebo z nosu.

„Odběrové tyčinky do nosu jsou tenčí,“ usměje se na mne. Testování v tomto podniku probíhá v místnosti vedle jídelny. Vše trvá jen pár chvil. Nikdo nemá problém, se tomuto testování podrobit, všichni nakonec chápou, že se zkrátka testovat musí.

„Není to úplně to nejpříjemnější, ale zároveň se to vydržet dá, tak proč ne,“ komentují například po cestě z jídelny Adam, Honza a Tomáš.

Plošně testovat se mělo od začátku pandemie

„Už se s tím mělo začít nejméně na začátku pandemie,“ podotkla hlavní laborantka. Podle Vandy Stloukalové však plošné testování překvapivě nenavýšilo počty covid-pozitivních lidí.

„Ten záchyt je okolo dvou procent“ připomíná.

„Z 1200 provedených testů, byl jediný PCR pozitivní,“ doplnil poslední výsledky Martin Lutonský. A jak se dívá na to, že Kovárna VIVA začala s testováním zaměstnanců již v lednu, kdy nebylo povinné?

„Chtěli jsme pro naše zaměstnance zajistit komfort pro jejich práci, aby věděli, že jsou na pracovišti, kde nejsou nakažení spolupracovníci,“ vysvětlil personální ředitel podniku.

„Naší prioritou byla ochrana zdraví našich zaměstnanců. Dobrovolné testování navazovalo na fázi, kdy jsme kladli důraz na zvýšené hygienické opatření ve firmě. Také jsme měli enormní nárůst zakázek a tak jsme i současně chtěli zajistit bezpečí pro zaměstnance při plnění úkolů pro zajištění požadavků zákazníků,“ přiblížil František Červenka, který se stejně jako všichni ostatní v Kovárně VIVA, testování podrobil.