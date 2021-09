„Naši studenti vyhráli rovněž obě kategorie v republikovém kole soutěže King of daylight – Ondřej Adamec s projektem Rodinný dům Grunt a Magdalena Marková s návrhem výzkumné stanice,“ informuje učitel odborných předmětů Miroslav Maňas a dodává, že na vítěznou vlnu svých spolužáků navázal Josef Kolařík.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.