Zlínský kraj - V předvolební politické debatě na ČT24, která se živě vysílala v pondělí od 20 hodin, nejvíce zaujal ze všech osmi pozvaných lídrů krajský lídr KDU-ČSL, zastupitel Zlínského kraje, starosta obce Strání Ondřej Benešík.

Volby se blíží. Budoucích poslanců se zeptáme za vás. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ondřej Littera

V souhrnu, který představuje součet odpovědí ANO a SPÍŠE ANO, jej kladně ohodnotilo 39,2 % diváků ze Zlínského kraje. Ukázal to průzkum společnosti SANEP, který společnost udělala pro Vltava-Labe-Press.

„Upřímně mě to potěšilo, na druhou stranu mám k průzkumům velmi zdrženlivý vztah. A to nejen k těm, které dopadnou negativně, ale i k těm, které dopadnou pozitivně. Nebudu ale lhát a přiznávám, že mě to těší," zareagoval lidovec Ondřej Benešík.

Z šetření společnosti SANEP dále vyplývá, že z pohledu hodnocení řečníků v diskusi, která se týkala zejména bezpečnosti, byl druhým nejlépe hodnoceným zastupitel Uherského Hradiště, exposlanec a krajský lídr ČSSD Antonín Seďa, který získal v souhrnu 36,6 % kladných hlasů.

Lídr krajské kandidátky SPOZ a šéf Kkanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář pak zaujal v diskusi v souhrnu 33,9 % diváků Zlínského kraje.

Čtvrtým nejlépe hodnoceným diskutujícím byl z pohledu diváků bývalý poslanec a krajský lídr KSČM Vladimír Koníček, který v souhrnu zaujal 32,4 % diváků.

Na pátém místě pak skončil v diskusi předseda hnutí Starostové, lídr krajské kandidátky TOP 09 a exposlanec Petr Gazdík. Ten v souhrnu zaujal 29,6 % diváků Zlínského kraje. Mezi trojicí nejhůře hodnocených lídrů skončil se ziskem 24,7 % kladných hlasů krajský lídr hnutí ANO, advokát Radek Vondráček. Na předposledním místě skončil v hodnocení diváků lídr hnutí Úsvit, zastupitel obce Březůvky Jaroslav Holík, který svým výkonem zaujal již jen 19,5 % diváků.

Nejméně pak diváky zaujal místostarosta Uherského Brodu a lídr krajské kandidátky ODS Jan Hrdý, který získal pouhých 15,6 % hlasů od diváků Zlínského kraje.

„Výsledek mohla ovlivnit jak poškozená značka ODS, tak i fakt, že jsem nedostal příliš prostoru vše důkladně vysvětlit a moderátor se mě často ptal na věci z dávné minulosti. Každopádně je to výsledek, nad kterým se musím zamyslet," tvrdí Hrdý.

Průzkum provedla společnost SANEP pro Deníky VLP 7.8. října na vzorku 819 dotázaných ze Zlínského kraje ve věku nad 18 let, kteří uvedli, že pořad ČT24 sledovali. (poh)

Přečtěte si, kdy a jak SANEP průzkum v regionu prováděl

4. - 8. října 2013 -Termín, kdy pracovníci společnosti SANEP průzkum dělali

927 dotázaných - Reprezentativní vzorek obyvatel Zlínského kraje

18-69 let - Věk respondentů ve Zlínském kraji

metoda kvótního výběru - Vzorek podle metody kvótního výběru odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel Zlínského kraje dle údajů Českého statistického úřadu

+-3,5% - Statistická chyba, která se pohybuje u uvedené skupiny obyvatel v tomto rozmezí

2/3 - Nižší hodnoty představují aktuální volbu dvou třetin rozhodnutých voličů, kteří jsou rozhodnuti pro danou politickou stranu či hnutí ve Zlínském kraji. Horní hranice představuje celkový maximální hypotetický volební potenciál, kterého mohou kandidující politické strany a hnutí dosáhnout v případě stejných preferencí

58,1 % - Tolik voličů ze Zlínského kraje je rozhodnuto nebo váhá jít k volbám

