V Česku se do zavádění čtyřdenního pracovního týdne pustily především firmy z finančního a IT sektoru. Příkladem je třeba společnost SAB Finance, která má svou základnu přímo v centru Zlína a kde čtyřdenní pracovní týden funguje od začátku loňského roku. Nastavování procesů a fungování firmy se pro přechod na tento pracovní cyklus připravovalo několik měsíců.

Obnovené zlínské Tržiště Pod Kaštany slavnostně otevřeli na apríla. Podívejte se

„Důvodem pro zavedení tohoto v dnešní době stále mimořádného benefitu byl úmysl majitele firmy, pana Radomíra Lapčíka, poskytnout zaměstnancům firmy benefit, který jim umožní mít vyvážený work life balance mezi náročnou prací a jejich volným časem, který žijí se svými blízkými,“ uvedl mluvčí společnosti David Jirušek.

„Firma chce, aby zaměstnanci měli čas na své koníčky nebo na jiné mimopracovní aktivity a do práce chodili odpočinutí a plně soustředění na svou práci,“ dodal Jirušek.

Efektivita i produktivita se zvýšila

Firma s necelou stovkou zaměstnanců po 15 měsících fungování čtyřdenního pracovní cyklu neztratila podle Davida Jiruška na efektivitě a má výborné výsledky.

„To potvrzuje i loňský rekordní zisk ve výši 268 milionů korun před zdaněním. Efektivita i samotná produktivita zaměstnanců se zvýšila, deadline termíny se na všech projektech ve firmě dotahují ve vyšší míře a velmi výrazně se zvedl týmový duch i pocit zodpovědnosti každého člena týmu za ekonomické výsledky celé firmy,“ uvedl mluvčí a připomněl, že od zavedení této novinky má firma v porovnání s minulostí velmi malou fluktuaci zaměstnanců.

Na Zlínsku plánuje Česká pošta zavřít jedinou pobočku

Novinku by podle Davida Jiruška mohla zavést také zlínská Trinity Bank. Čtyřdenní pracovní týden je tam aktuálně motivačním faktorem i cílem, který je navázaný na hospodářské výsledky banky.

Zkracovat se nebude

Jinde je kratší pracovní týden zatím nereálný.

„Zavedení čtyřdenního pracovního týdne nezvažujeme, protože to neumožňuje charakter naší výroby. Výroba by nebyla efektivní, protože bychom nevyužili kapacity, které potřebujeme,“ říká například výkonný ředitel sazovické firmy Dudr Tools Ondřej Turecký.

„V současné době u nás paralelně funguje dvou a třísměnný provoz, nemáme prostor přijít o další výrobní den,“ dodal ředitel.

Obdobně je tomu u jednoho z největších zaměstnavatelů ve zlínském regionu, v otrokovickém závodu Continental Barum.

„Vzhledem k tomu, že hlavní součástí naší firmy je průmyslová výroba a nepřetržitý provoz podle harmonogramu, tak se tento model nezvažuje,“ sdělila mluvčí společnosti Regina Feiferlíková.

Novinku se nechystají zavádět ani třeba ve zlínské Kovárně Viva.

Venku je zima, ale alergici už trpí. Létá pyl z vrby a břízy

„Vzhledem k současné stabilní poptávce ze strany našich zákazníků o zavedení čtyřdenního pracovního týdne neuvažujeme,“ vysvětlil výkonný ředitel František Červenka.

Organizování směn a velká poptávka o jejich výrobky je důvodem k zachování stávajícího pracovního cyklu také v holešovském závodu Sfinx.

„V současné době o zavedení čtyřdenního pracovního týdne neuvažujeme, a to z důvodu výroby a zorganizování směn tak, abychom vyrobili potřebné množství výrobků, a to jak pro tuzemský trh, tak do zahraničí,“ uvedla mluvčí Nestlé Tereza Skrbková a připomněla, že holešovský závod dodává cukrovinky nejen do evropských zemí.

„Každopádně je možné, že se do budoucna směrem ke kratšímu pracovnímu týdnu vydá nejen holešovská továrna, ale celé Nestlé,“ připustila mluvčí.