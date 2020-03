Jak známo, mnohamiliardový projekt prošel jen těsnou většinou hlasů s tím, že na pořad jednání byl tento bod zařazen až na poslední chvíli. Ministerstvo tak nyní zjišťuje, zda byl postup v souladu ze zákony.

„Tento proces (posuzování zákonnosti schválení pozn. red.) nebyl zahájen na základě vlastní iniciativy ministerstva vnitra, ale je reakcí na desítky podnětů a podání obdržených v uplynulém období,“ napsal Čunkovi ministr v dopise s pátečním datem.

Politické hry stojí kraj ohromné prostředky

Čunek již v únoru mimo jiné argumentoval Nálezem Ústavního soudu ČR č. 331/02, kde je podle něj jasně vyřčeno, že dodatečné zařazování bodu na program zasedání zastupitelstva je v souladu se zákonem, že nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými.

„Pane ministře, uvědomujete si, že tyto politické hry stojí Zlínský kraj ohromné prostředky, zdržení a místo abychom co nejrychleji zajistili občanům zdravotní péči v nové nemocnici, musíme dávat stamiliony do provizorních oprav staré nemocnice, abychom ji do doby výstavby nemocnice nové udrželi v chodu?“ ptá se v dopise směřovaném ministrovi vnitra Jiří Čunek.

„To, že Zlínský kraj tyto finanční ztráty bude na ministerstvu vyžadovat, je samozřejmé, ale chci Vás upozornit, že se kvůli vašemu jednání stanete v očích svých úředníků nevěrohodným, a ve veřejnosti utvrzujete názor, že nezávislá státní správa neexistuje a vše je řízeno politickými zájmy,“ uvedl v únorovém otevřeném dopise Čunek.