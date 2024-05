Cyklisté vjíždějí do uzavřeného staveniště budoucího dálničního mostu přes řeku Moravu u Napajedel a riskují zde vážné poranění. Na stavbě, přes kterou vede páteřní cyklostezka mezi Napajedly a Otrokovicemi, se nyní pohybuje těžká technika. Cyklostezka je momentálně uzavřená.

Cyklisté nerespektují zákaz na cyklostezce u Napajedel. Riskují vážný úraz | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

„Ačkoliv je uzavřený úsek označen a vjezd do staveniště oddělen plotem, cyklisté tyto zákazy nerespektují. Plot už několikrát odsunuli nebo úplně shodili na zem. Bohužel jim hrozí vážný úraz nebo i smrt. Práce nabírají na intenzitě a samotná cyklostezka bude v tomto úseku v nejbližších dnech odtěžena. Řidiči těžké techniky a jeřábů mohou cyklistu snadno přehlédnout a potom už chybí opravdu kousek k tragické události. Stavební práce běží naplno na obou stranách řeky Moravy,“ vysvětlil koordinátor BOZP stavby Jiří Perďoch.

Jezděte po objížďce, vzkazují silničáři

Ředitelství silnic a dálnic vyzývá cyklisty, aby dočasné omezení brali vážně.

„Uvědomujeme si, že jsme uzavírkou frekventované cyklostezky, která spojuje Napajedla a Otrokovice, způsobili cyklistům i tamním obyvatelům dočasný diskomfort. Žádáme je o využití oficiální značené objízdné trasy,“ řekl ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek. Objížďka vede z ulice Dr. Beneše v Napajedlech přes okružní křižovatku a dále po silnici I/55 do Kvítkovic. Odtud kolem nákupního centra Kaufland, kde se napojuje na oficiální cyklostezku.

„Prosíme ještě chvíli o trpělivost. V příštím roce stavbu mostu dokončíme a zase bude možné na kole mezi Napajedly a Otrokovicemi projíždět bez komplikací. Navíc ulehčíme i přetížené napajedelské okružní křižovatce, přes kterou teď jezdí motoristé z dálnice D55,“ doplnil Karel Chudárek.

U Napajedel vzniká jednopolový ocelový most přes řeku Moravu, další dílčí úsek dálnice D55. ŘSD tento most buduje v předstihu před dálničním úsekem mezi Napajedly a Babicemi, aby byl co nejdříve ukončen stav, kdy musí řidiči sjíždět z dálnice přes kruhový objezd u čerpací stanice, kde se zejména ve špičkách tvoří kolony. Nový most přes řeku Moravu bude zprovozněn v roce 2025.