Primátor Zlína Jiří Korec a jeho náměstkyně pro školství a kulturu Martina Hladíková přijali dnes zástupce pelotonu, který se v pondělí 12. června vydal na 1300 kilometrů dlouhou pouť v rámci akce Cyklo-běh za Českou republiku bez drog.

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2023 dorazil do Zlína | Foto: se svolením město Zlín

Společně s jezdci dorazili do města i lektoři přednášející o drogové problematice na školách a propagační tým, jenž v centru rozdával materiály o škodlivosti návykových látek. Letošní 19. ročník začal v Českém Těšíně. Účastníci postupně navštíví 41 měst, cíl je v pátek 23. června v Praze.



„Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují. Osvěta v tomto případě není jen slovo, je nezbytně důležitá a proto má plnou podporu našeho města,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Náměstkyně Martina Hladíková upozornila na výsledky studií, které naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou.

„Drogová negramotnost u dětí a mládeže ovšem zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty. Vzdělávání o drogách je tak jedinou nadějí, která vede k jistému snížení jejich zneužívání ve společnosti. My jako rodiče žijeme v nějaké bublině. Když pak člověk zjistí, jak snadno jsou drogy dětem dostupné, je to velké překvapení,“ poznamenala náměstkyně Hladíková.