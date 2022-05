Letošní novinkou je Cyklobus Bečva, který poprvé vyrazí na svou trasu v sobotu 14. května. Výrazně pomůže cyklistům, kteří se chtějí do Beskyd dostat ve směru od Hranic.

„Služby Cyklobusu Bečva v reakci na zvýšený zájem veřejnosti o tuto službu zajistila společně města Valašské Meziříčí, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm a spolek Cyklostezka Bečva,“ připomněl Marek Havran, destinační manažer města Rožnov pod Radhoštěm.

Pravidelný spoj bude jezdit od 14. května do konce září o víkendech a svátcích. Cyklobus Bečva provozovaný společností Z-Group bus pojede na trase Hranice – Valašské Meziříčí – Zubří – Rožnov p. R. – Soláň – Velké Karlovice – Bumbálka – Bílá a zpět.

Z Hranic vyjíždí v 8 hodin ráno v konečné stanici na Bílé je v 10.25 hodin. Nazpět jede autobus z Bílé v 15.28 hodin a v Hranicích je po půl šesté.

„Mezitím odpoledne pojede ještě jeden spoj tam a zpět navíc, ale jen mezi Bílou a Valašským Meziříčím. Nezajíždí tedy až do Hranic a zároveň nejede ani přes Soláň a Velké Karlovice. Tento jede z Bílé do Valašského Meziříčí v 10.55 a z Valašského Meziříčí na Bílou v 13.00 hodin,“ doplnil Havran.

Autobus s cyklo přívěsem pojme nejméně 24 jízdních kol. Doporučená je rezervace místa na kolo předem v předprodejních kancelářích AMS či na webu www.e-jizdenka.cz nebo www.idos.cz.

Kromě Cyklobusu Bečva jezdí z Rožnova ještě Cyklobus Beskydy, který obstarává od května do konce září o víkendech a svátcích dva spoje denně – jeden na Pustevny a druhý na Bumbálku a Bílou. V pátky se cyklisté se svými koly mohou nechat vyvézt na Pustevny.

CYKLOBUSY VYPRAVUJE TAKÉ ZLÍNSKÝ KRAJ

Dvě linky cyklobusů vypravuje pro zájemce také přímo Zlíský kraj. Zájemce dovezou k hřebenovým partiím nejznámějších pohoří v regionu.

„Chceme, aby krajská integrovaná doprava pokryla nejen dopravu za povinnostmi, do zaměstnání, škol nebo na úřady, ale aby umožnila i aktivní trávení volného času,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel, proč kraj od loňského roku zájemcům tuto službu nabízí.

Od začátku května (až do 28. září) vyjíždí cyklobusy na Vsetínsko. Vždy v sobotu, v neděli a o státních svátcích v 8.35 hodin z autobusového nádraží ve Vsetíně a přes Velké Karlovice a Bumbálku vyveze cyklisty až na Pustevny.

„Odtut se otevírá možnost vyrazit na Radhošťskou cyklotrasu nebo Radegastův okruh,“ říká Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje. Stejnou trasou se pak cyklobus vrátí zpátky do Vsetína.

Po celé prázdniny, tedy od 1. července do 31. srpna, vyrazí cyklobus na Vsetínsko i v pracovní dny. Ve všední dny vyjede autobus s přívěsem na kola v 8.35 hodin z autobusového nádraží ve Vsetíně přes Velké Karlovice na Bumbálku. Odtud se v 10.30 hodin vrátí přes Velké Karlovice zpátky do Vsetína. Každý cyklobus může přepravit až 22 jízdních kol. Kola navíc běžně přepravují i vlaky mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, takže je možné kombinovat přepravu cyklobusem a po železnici.

OD ČERVNA I DO HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ

Od 12. června do 28. září budou cyklobusy jezdit také do Hostýnských vrchů, a to o víkendech a státních svátcích třikrát denně na trase Zlín – Troják – Tesák – Bystřice pod Hostýnem a zpět.

Ze Zlína bude autobus vyjíždět ráno v 6.45, dopoledne v 10.20 a odpoledne ve 14.20 hodin, z Bystřice pod Hostýnem ráno v 8.25, v poledním čase ve 12.05 a odpoledne v 16.25 hodin.

Zájemci si tedy můžou zvolit celodenní nebo třeba jen půldenní výlet. Z Trojáku a Tesáku se cyklistům otevřou nejznámější hřebenové trasy v oblasti, z Bystřice je zase ideální vyrazit na horu, která dala masivu jméno – na Svatý Hostýn.

O letních prázdninách, tedy od 1. července do 31. srpna, budou navíc cyklobusy jezdit po stejné trase i ve všední dny – v 7.40 a 12.30 hodin za Zlína, v 9.00 a ve 14.05 z Bystřice Pod Hostýnem. Cyklobusy mají kapacitu 22 kol.