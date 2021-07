Víska ležící v údolí Vizovské vrchoviny byla dříve spojená s nedalekou obcí Kaňovice. V 80. letech se vísky rozdělily. Od roku 2017 je znovu spojuje stezka pro cyklisty i pro pěší.

Stezka se sloučeným pohybem cyklistů a chodců Hřivínův Újezd – Kaňovice, tak se celým názvem jmenuje a místní si ji nemůžou vynachválit.

„Cyklostezka je skvělá věc. Sám ji často využívám. Skoro vždycky tu potkám další cyklisty nebo chodce. Využíváme ji ke sportu, k cestám do práce, ale i za zábavou do jedné či druhé vesnice,“ pochvaluje si místní obyvatel Lukáš Fabián.

Blízké vazby dědin

„Díky ní se podařilo naší obec bezpečně propojit se sousedními Kaňovicemi, ke kterým má Hřivínův Újezd blízké vazby. Máme například i společný fotbalový tým,“ doplnil.

Blízkost a soudržnost dědin přibližuje starosta Hřivínova Újezdu Josef Pospíšil.

„Děti z Kaňovic k nám chodí do školy a do školky. Kaňovice jsou průmyslově zaměřené, velké firmy tam zaměstnávají hodně našich obyvatel,“ vysvětluje.

Bezpečná spojnice

Po silnici II/490, která obě vesnice propojuje, projede podle slov starosty zhruba dva a půl tisíce aut denně.

„Vycítil jsem, že je nebezpečná. Lidi po ní jezdili do práce na kole i v zimě. Podařilo se nám sehnat dotaci a za téměř pět milionů korun vznikla cyklostezka, kterou jsme před čtyřmi lety otevřeli. Teď po ní jezdí cyklisté, bruslaři a chodí i maminky s kočárky. I když jsme rozdělení, stezka nás spojuje a obě obce žijí spolu,“ usmívá se starosta Josef Pospíšil.

Téměř polovinu z nákladů pokryla dotace z evropských peněz. Dotací sehnalo vedení obce za poslední čtyři roky za více než deset milionů. Jen za loňský rok dosáhli na 4,2 miliony.

„V dotacích se nám daří. Máme dobrý management v Mikroregionu Luhačovské Zálesí, který nám zpracovává žádosti,“ chválí Josef Pospíšil.

Dotace pomáhají

Ve funkci starosty je čtvrté volební období a jak říká, je to i jeho poslední. Než skončí, chystá se společně s vedením obce na další projekty, které uskuteční v nejbližší době. Už mají schválenou stavbu víceúčelového hřiště, opravu školy, nebo projekt na umělou závlahu.

Zažádali také o dotaci na stavbu tělocvičny za 11 milionů.

„Bylo by dobře, kdyby ji schválili, děti ze školy nemají kde cvičit. Využili by ji i naše spolky, hasiči, sportovci, kynologové, ženy, které cvičí jógu a další. Do čtrnácti dnů se dozvíme, jak jsme dopadli,“ uzavírá starosta Josef Pospíšil.