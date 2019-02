Luhačovice - Jako houby po dešti. Tak téměř s takovou intenzitou v posledních letech vyrůstají na Luhačovicku nejrůznější značené trasy po milovníky cyklistiky.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Brzy mezi ně nejspíš přibude další. Pakliže záměr, se kterým přišlo město Luhačovice, schválí tamní zastupitelé, mohla by se nová cyklostezka spojující lázeňský areál s Luhačovickou přehradou začít stavět už letos.

V současné době už se připravuje projektová dokumentace stavby, kterou by podle luhačovického starosty Františka Hubáčka mohli využívat jak cyklisté, tak i chodci.

„Začínala by u Slunečních lázní a podél Šťávnice by směřovala směrem k přehradě. Cesta je tam sice už nyní, ale je úzká, rozbitá a celkově ve špatném stavu,“ přiblížil starosta. Připravovaná cyklo-stezka by prozatím měla končit zhruba dvě stě metrů pod sportovním areálem Golf. Další pozemky směrem k přehradě už totiž patří do katastru městyse Pozlovice. Tamní radní by se k luhačovickému projektu podle všeho také rádi připojili, ale schází to nejpodstatnější peníze.

Studie jsou, finance ne

„Studii na úpravu Jurkovičovy aleje, kterou by měla cyklostezka až k přehradě vést, sice máme připravenu a konkrétní práce jsou i v plánu našich investic, ale zatím je nejsme schopni z našeho rozpočtu financovat,“ povzdechla si starostka Pozlovic Olga Tkáčová, podle níž by rekonstrukce přišla na zhruba 7 milionů korun.

Ještě větší sumu peněz však budou muset na výstavbu cyklostezky sehnat sami Luhačovičtí. „Očekávané náklady se pohybují kolem 8,5 milionu korun, přičemž 5,5 milionu bychom rádi získali prostřednictvím dotací od Státního fondu dopravní infrastruktury.

O tom, zdali se žádostí o tyto peníze vyrukují Luhačovice už letos, se podle starosty Hubáčka rozhodne na zasedání zastupitelstva 26. ledna. „Jisté to ale není. Finanční situace města je napjatá a obracíme každou tisícikorunu,“ ozřejmil starosta.

Přitom bez dotací se do výstavby cyklostezky v Luhačovicích rozhodně pustit nemohou. „Kdyby to nevyšlo letos, určitě se o její vznik pokusíme v příštím roce,“ přislíbil starosta, který je prý už domluvený se všemi majiteli pozemků, přes které by měla plánovaná trasa cyklostezky vést, na spolupráci.

Jednat se má o Povodí Moravy, Lesy České republiky a společnost Lázně Luhačovice. Právě její obchodní ředitel Jiří Dědek považuje snahu města o rozšiřování tras pro cyklisty za krok správným směrem.

Lázně trasu chtějí

„Určitě nebudeme stavbě cyklostezky nijak bránit, naopak. Lidé, kteří do Luhačovic přijíždějí, jsou stále aktivnější a někteří právě cyklistiku berou jako vhodnou součást své dovolené nebo lázeňského pobytu,“ konstatoval Dědek.

Veškeré projekty napomáhající lepšímu vyžití cyklistů na Luhačovicku vítá také Stanislav Duháň, který v lázeňském městě provozuje cykloservis a sám na kole rád a často aktivně jezdí.

„Dvacet, možná třicet let byli cyklisté na Luhačovicku vnímáni jako takřka nežádoucí. Trošku se tu zaspala doba. Považuji tedy za správné, že se pro ně konečně začalo něco dělat,“ poukázal před nedávnem Duháň.