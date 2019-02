Zlínsko - Czech Point. Tento nápis se v lednu letošního roku objevil na řadě obecních i městských úřadů na Zlínsku. Úkolem nové služby je urychlit a zjednodušit komunikaci s úřady. Ne všichni však tuší, co dvě cizí slova vlastně znamenají a že právě díky nim můžou na úřadech na počkání získat výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí nebo výpis z obchodního či živnostenského rejstříku.

Czech Point | Foto: Ilustrační foto/DENÍK

„Když jsem toto spojení slyšel, myslel jsem, že je to něco ve spojení s Czech Investem. Za prvé této službě nedělají dostatečnou reklamu, za druhé nevím, proč pro Čechy používají cizí názvy,“ míní Jiří Králík ze Zlína, který před třemi týdny na zlínském magistrátu žádal o výpis z rejstříku trestů.

„Nešlo to ale vytisknout ani na jednom počítači, takže jsem musel žádat klasicky poštou,“ popisuje svou zkušenost pětapadesátiletý Jiří Králík. Podle mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříkové jsou však takové problémy výjimečné a lidé své výpisy dostanou do několika minut. „Od loňského května do konce února jsme už vydali celkem 2231 výpisů z Czech Pointu. Nejčastěji to byly právě výpisy z rejstříku trestů,“ popsala mluvčí.

Kromě Zlína můžou lidé na novou službu narazit na šestadvaceti městských a obecních úřadech, a také na České poště ve Zlíně. Všude si zatím kontaktní místo pochvalují.

„Lidé si postupně zvykají. Od ledna jsme už vyřídili kolem třiceti žádostí. Největší zájem je o výpis z rejstříku trestů nebo katastru nemovitostí. U této služby ale lidem trochu vadí, že si nemůžou zároveň vytisknout mapy, takže si pro ně stejně musejí zajet do Zlína,“ popisuje starostka Trnavy Marie Bořutová. Podle ní by se tato služba mohla ještě rozšířit.

„Už několik lidí se ptalo třeba na ověřování elektronických podpisů, které zatím nemůžeme nabídnout,“ dodala starostka. Aby ušetřili svým obyvatelům cestu na matriční úřad, zavedli Czech Point i na obecním úřadě v Šanově na Slavičínsku. „Už tady bylo dvacet lidí. Nemusejí totiž jezdit do Valašských Klobouk a ještě to mají o polovinu levnější,“ pochvaluje si starosta obce s pěti sty obyvateli Alois Krejčí.

Výdej dokumentů je podle zákona zpoplatněný. Lidé vytáhnou z peněženky sto korun za první stránku výpisu a padesátikorunu za každou další.

Hana Trčková