„Obce dostaly dotaci dvaapadesát tisíc korun, která má sloužit na nákup potřebné techniky, získání školení a certifikaci v systému. Od tohoto měsíce se budou postupně do systému připojovat,“ sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

V říjnu chtějí mít k dispozici Czech POINT, kde lze běžně získat také výpis z živnostenského a obchodního rejstříku, i v Bratřejově na Zlínsku.

„Připravujeme už na obecním úřadě kancelář, nakupuje se vybavení jako počítač a tiskárna. Čekáme ještě na přístupové kódy, pomocí nichž se budou moci pracovníci připojit k potřebným databázím, jako je katastr nemovitostí,“ uvedl starosta Antonín Tomšů.

Že se obec chystá k této změně, občany těší. „To by bylo dobré, kdybychom to měli přímo v obci. Dosud se muselo jezdit třeba do Vizovic nebo do Zlína,“ myslí si například Jan Húšť.

K systému Czech POINT se bude připojovat i Veselá nedaleko Slušovic.

„Myslím, že občané to uvítají. Podle toho, co vím od ostatních starostou, za rok v malých obcích využije těchto služeb tak sto lidí. Těm tak odpadne zbytečné cestování na úřady jinam,“ sdělil tamní starosta Daniel Juřík. U nich prý počítají se zavedením systému až na přelomu roku.

Do konce roku, kdy je také termín pro vyčerpání peněz z dotace, chtějí stihnout zavedení Czech POINTu i Lutopecny na Kroměřížsku.

„Minulý týden jsme dostali dotaci na účet a v příštím týdnu půjdou příslušní pracovníci obce na školení. Do konce roku určitě systém zavedeme,“ řekl starosta Josef Bazalka.

Se zavedením systému, který umožňuje získat na počkání třeba také výpis z obchodního rejstříku, naopak zatím nepočítají v Lutonině nedaleko Vizovic.

„Řadu věcí mohu pro informaci lidem zjistit, třeba pokud potřebují vědět něco z katastru nemovitostí. Do Vizovic, kde lze všechno už dnes vyřídit, není daleko a díky tomu, že ležíme na hlavním silničním tahu, je tam i dobré autobusové spojení,“ míní tamní starosta Vítězslav Zícha.

V kraji je dosud 120 příslušných přepážek systému na městských a obecních úřadech v rámci regionu.

„Přímo v budově krajského úřadu jsou klientům k dispozici dvě pracoviště. Kromě toho dalších 66 míst nad uvedený rámec představují pošty, notáři a hospodářské komory,“ sdělila Helena Mráčková z tiskového odboru krajského úřadu.

Na zlínském magistrátu nedávno zaznamenali z celostátního hlediska vydání půlmiliontého dokumentu pomocí Czech POINTu.

Další posun v rozvoji systému nastane v příštím roce, kdy přibudou nové služby.

„Například bude možné zařídit si podání ke změně zápisu v obchodním rejstříku, nahlásit změnu bydliště nebo převést některé papírové dokumenty do oficiální elektronické verze a naopak. Navíc by měla nastat doba, kdy půjde vyřizovat mnohé věci elektronickou cestou z domova,“ nastínil mluvčí ministerstva Řepka.