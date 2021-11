Poprvé se úsek dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem začal budovat už v září 2008. Tehdy poklepali na základní kámen ministr dopravy Aleš Řebíček s tehdejším hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem. O necelé dva roky později však ministerstvo dopravy stavbu zastavilo.

Následovala řada sporů a stížností. Jedním z nich byla výjimka týkající se více než deseti druhů chráněných tvorů, kteří se v trase budoucí dálnice nacházeli. Podanou kasační stížnost roce 2019 však zamítl Nejvyšší správní soud v Brně.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pak v prosinci 2020 obdrželo stavební povolení, to však bylo nepravomocné, jelikož proti němu bylo podáno šest rozkladů, které vznesly čtyři ekologické organizace Děti Země, Egeria, Vizovické vrchy, Spolek pro ekologii Kostelec a dvě fyzické osoby. Všechny rozklady však v pátek zamítnul ministr dopravy Havlíček.

Přípravné práce jsou hotové

Na úsek D49 mezi Hulínem a Fryštákem je podepsaná smlouva se zhotovitelem a dokončené jsou i přípravné práce. „Jednáme se zhotoviteli a stavebními dozory, budeme řešit předání stavby,“ uvedl ředitel zlínského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Ještě letos chceme začít přípravnými a zemními pracemi a provést založení mostů a hlavně tam, kde je potřeba, začneme s konsolidačními násypy. Pak bude zimní přestávka a jak to počasí dovolí, tak bychom již chtěli začít se samotnou stavbou tělesa dálnice s tím, a již to máme potvrzené, že začneme přes zimu s realizační dokumentací stavby, kde se již řeší veškeré podrobnosti, materiály. To také trvá nějakou dobu než se to vyprojektuje nebo spíš, než se to vše v aktuálních materiálech které jsou na trhu schválí,“ doplnil Chudárek.

Není však podle něj vyloučeno, že se ekologické organizace kvůli plánované výstavbě dálnice D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem opětovně obrátí na soud, což může práce znovu zdržet.

„Čekám, že bude ještě soud a jak dopadne, nelze nyní předjímat. My ale rozhodně kopneme do země a to ještě v tomto roce. Začneme, pokud nás soud nezastaví předběžným opatřením, a uvidíme, jak rozhodne. Buď budeme muset práce ukončit anebo potvrdí, že je vše správně a pojedeme dál," objasnil ředitel.

Podle něj by dálnice mohla být dokončena za tři roky.

„Doufám, že na Vánoce 2024 tak dorazíme do Fryštáku," podotkl Chudárek.

Další investice

„Při nástupu do vedení kraje jsme slíbili vynaložit maximální úsilí a tlak na to, aby se strategické stavby v regionu hnuly správným směrem. Úsek dálnice D49 je další z nich. Pro náš kraj jde o jednu z klíčových dopravních staveb. Mám velkou radost ze spolupráce lidí na krajské a celostátní úrovni,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Mohly by přijít další investice do silnic a dálnic.

„V nejbližší době nepůjde o zdaleka jedinou větší investici státu na území kraje. Stát podle mých informací hodlá v příštím roce do dálnic a silnic I. třídy ve Zlínském kraji investovat celkově více než 5,5 miliard korun,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Stavební práce na plánovaných 16 kilometrech dálnice by se tak mohly rozběhnout ještě v letošním roce.

Dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Až na Slovensko

Dálnice D49 by v budoucnu měla spojit východní a střední Moravu se západním Slovenskem. Silnice má začínat právě v Hulíně u odbočky z dálnice D1. Dále povede přes Fryšták, Lípu, Pozděchov a Horní Lideč až do slovenské Lysé pod Makytou. Právě tam by se měla napojovat na slovenskou rychlostní silnici R16, která se u Púchova napojí na slovenskou dálnici D1.

Nová dálnice by také měla ulevit obcím na trase z Hulína do Zlína.

„Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49,“ stojí v letáku ŘSD.

Stavba úseku dálnice D49 z Hulína do Fryštáku by měla vyjít na téměř 5,6 miliard korun bez DPH a měla by být zprovozněna v roce 2024.