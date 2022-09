Volat sanitku nebo zachraňovat? Masáž srdce nebo dýchání z plic do plic? Infarkt nebo mrtvice ?

Na tyto a další otázky bude v úterý 4. října odpovídat Daniel Novák ze Zdravotnické záchranné služby Zlín v rámci přednášky „Tvůj čas nemusí být pouhopouhé prozatím“.

Ta se uskuteční ve Zlínském klubu 204 (bývalá knihovna v parku) od 18 hodin. Součástí besedy bude výuka první pomoci pro každého, se zaměřením na seniory.

„Je známá věc, že čím více se něco vyučuje a množstvím slov komplikuje, tím více máme obavu, zda jednáme správně. Tím spíše, když se jedná o život. Jistě znáte úsloví „Když nejde o život, tak jde o…nic.“

S první pomocí, kterou můžeme poskytnout kdykoli, kdekoli a komukoli „jen“ s holýma rukama, se seznamují už děti v mateřské školce. A přesto si v takových situacích nejsou lidé jisti ani v dospělém věku.

Je to naprosto pochopitelné. I pro profesionální zdravotníky jsou někdy úsměvné rady z knih a příruček „ zůstaňte klidní“ nebo „nepanikařte“.

Jestliže se přede mnou zhroutí bez kontroly člověk, udeří se do hlavy a pak krvácí, zůstává v bezvědomí a chrčí, je těžké jen tak na povel zachovat klid. Je to nekomfortní zóna a pokud nejsme těmto mimořádným situacím vystaveni častěji, bude nám pravděpodobně chybět jistota, abychom do příjezdu Záchranné služby udělali maximum, “ vysvětluje Novák.

Jde o redukci mnoha zbytečných a složitých informací, které nám brání vidět to hlavní. Dokázat to všem, kdo přijdou na tuto besedu, se záchranář Novák pokusí v jediném bloku s teorií i praktickými ukázkami.

Protože platí: „lépe jednou ukázat než stokrát říct“

„Jde o řetězec: vlastní bezpečnost –volání na linku 155 – zástava hrozivého/životohrožujícího/ krvácení, volné dýchací cesty, nepřímá srdeční masáž – použití AED, bezpečné polohování a tepelný komfort postiženého,“ vyjmenovává Novák.

„A protože ještě zůstane spousta času, budu se věnovat i specifikům základních akutních stavů v období staršího věku, a toho, co se k tomuto životnímu období v oblasti první pomoci vztahuje,“ uzavírá Novák.