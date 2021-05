„Pojďte dál, rádi vás vidíme, usmívají se ve dveřích svého bytu sourozenci David a Veronika Hrbáčkovi v úterý odpoledne. První vchází řidič zlínské krajské zdravotnické záchranné služby Petr Juřík.

„Jak se cítíš, Davi?“ ptá se Davida. Ten má tu nejpozitivnější odpověď. „Cítím se super,“ usmívá se hokejový fanda.

Jeho cesta však nebyla vůbec jednoduchá. Od narození trpěl cystickou fibrózou. Infekce mu už od mala ničila plíce.

Jak sám přiznává, s onemocněním se naučil žít a našel si koníčka, který ho chytil za srdce.

„Tatínek mě bral snad od mých šesti let na hokej. Když mi nebylo zle, chodil jsme na každý domácí zápas zlínských beranů,“ prozrazuje David Hrbáček.

„Znám ho od malička, stával s tátou jen kousek vedle nás. Mívali jsme zdravotní dohled na těchto zápasech,“ doplňuje Petr Juřík.

Peníze za asistenci při zápasech

Na myšlenku Davidovi pomoci jej přivedla událost, kdy David od zlínských hokejistů obdržel dres a permanentku.

„Utkvěla mi v hlavě myšlenka, že bychom mohli také něco podobného uspořádat. Oslovil jsem tedy kolegy, jestli do toho půjdeme. Většina souhlasila,“ vysvětluje.

A tak se s kolegy na krajské záchrance dohodli. V době pandemie, kdy se v práci setkávali s krutými příběhy lidí bojujících s nákazou covid-19, se složili z prostředků, které jim zlínský hokejový klub za asistenci při zápasech vyplatil. Tyto peníze v úterý věnovali Davidovi.

David při předání šeku nešetřil chválou.

„Je to neuvěřitelné, že jsou lidé, kterým není osud jiných lhostejný a dokáží společně pomoci,“ usmívá se dojatě.

Peníze půjdou na bydlení

Peníze mu nyní velmi pomohou.

„Půjdou na bydlení. Podařilo se mi získat práci, tak do začátku,“ plánuje David.

Jeho dvaadvacetiletá sestra Veronika o úmyslu záchranářů věděla dopředu.

„Zpočátku jsem tomu nemohla věřit, že se našel někdo další, kdo by chtěl bratrovi pomoci. Když se ozval Petr Juřík, tak to mi udělalo ohromnou radost. Jsem ráda, že se mi to podařilo před bratrem utajit až do samého konce,“ prozrazuje Veronika.

Transplantace plic

Příběh má však ještě jeden důležitý dobrý konec. Před rokem a půl se David podrobil transplantaci plic.

„Na ni měl vezl řidič z krajské záchrany. Cestou jsme probírali hlavně zlínský hokej. Je to už přes rok, cítím se skvěle, plíce dýchají, jak mají. Pocit dýchat jako zdravý člověk je nádherný,“ uzavírá David.