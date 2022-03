„Ještě teď se mi chce brečet, když si na to vzpomenu, bylo to velmi silné,“ připomněl David Koller v rozhovoru pro Deník.

Jak pokračujete se sbírkou pro Ukrajinu, jak se tato vaše akce chytla?

Sbírku jsme již minulý týden ukončili. Moc lidem za to že přispěli, děkujeme. Snažíme se tyto prostředky nějak inteligentně rozprostřít, resp. poslat, co tam ti lidé potřebují. Na hranicích se dal jeden známý dohromady se svými kamarády a sehnali velký a malý náklaďák pokrývek za asi 1 milion 400 tisíc korun. Například Janek Ledecký mi taky volal, co je potřeba zadotovat. Tak koupil ze svého sto spacáků a sto karimatek, tak doufám, že to půjde vojákům, kteří tam těm Rusákům dají na prdel, to bych si teda přál.

VIDEO: David Koller rozbouřil zlínský klub Masters of Rock Café. Podívejte se

Proč jste tedy sbírku zastavili?

Protože na to nyní nemáme energii. Začalo nám volat, psát tolik lidí, co je potřeba a kudy mají jet a že chtějí pomoci. Prostě toho bylo moc, přesto se snažíme pomáhat dál. Nyní jsme se domluvili s hejtmanem Jihomoravského kraje, že bychom zahráli s naší kapelou v Brně 16. března, kde bude velký benefiční koncert.

Na Slovensku mám spojku, pana Patrika, je to velký zemědělec a organizoval pomoc na Ukrajinu ještě před tím, než se o to začal starat slovenský stát. On vozí tu pomoc, protože ho všichni znají a důvěřují mu. Také jsme se domluvili s jednou diecézí, která se stará o bezdomovce a která ubytovala ukrajinské uprchlíky, že bychom je vzali na tento koncert do Brna, protože rodina, která dostává dary pro tyto potřebné říká: my vám nemůžeme nic dát, my vám můžeme jen zazpívat. Takže se to snažím nyní zorganizovat a dostat je na tuto akci, kde nám mohou zazpívat.

Jaké to bylo, když jste při své cestě na ukrajinské hranice s pomocí, brali zpět ukrajinskou rodinu, kterou jste předali muži v Hranicích na Moravě, kde žije a pracuje? Jejich shledání musel být přece jen silný okamžik.

Ještě teď se mi chce z toho brečet, bylo to tak, jak říkáte. Byli šťastní že se potkali, a on ještě navíc nemusí do války, což ale ještě může být. To, že se povolají ukrajinské zálohy ze zahraniční. Bylo to prostě velmi dojemné. Nebyl to ale žádný milostný film, je to tvrdá realita.

Přijel jste do Zlína se svou kapelou představit novou, limitovanou edici čtyř písní, které vznikl v době pandemie covidu.

My jsme s kapelou vlastně tyto roky moc neudělali. Udělali jsme čtyři písničky. S Jasnou Pákou vydáváme vinyl se čtyřmi skladbami a v dubnu je pojedeme představit lidem. Tak se z toho těšíme. Jedeme na tour deseti koncertů. Jasná páka je moje první kapela, tu jsem zakládal, když mi bylo dvacet, tak si občas zahrajeme. No a na léto potom mimo jiné plánujeme také s Lucií asi patnáct koncertů, takže pojedeme letní koncerty venku a pak ještě s Lucií na podzim se symfonickým orchestrem, myslím, že tady ve Zlíně budeme hrát tady také

Vy jste vlastně dalo by se říct náš „soused“. Přestěhoval jste se do Mikulova, jak se vám v této vínem oplývající krajině líbí?

Je to tam fajn, včetně lidí, oblíbil jsem si to tam a mám to tam rád.

Vy jste se před nedávnem oženil, máte dvouletého syna, ale i dvouletého vnuka. Jak to všechno zvládáte, máte vlastně čas si děti užít?

Zrovna v tom to byla asi jediná pozitivní věc – myslím na covidu, že jsme mohli být všichni dohromady. Takže jsme si to užili, ten růst z miminka do chlapečka, kterému nyní mu bude 2,5 roku. Nyní je to takové, že už je rychlý silný, ale nerozumný. Dělá všechny naschvály, o kterých ví, že nás naštvou, tak je dělá s radostí. Navíc ho musíte neustále hlídat, musíte ho pořád držet, kontrolovat, aby třeba neskočil mezi auta.

Žáci ZUŠky vystavují krásná díla. Oslavují tak 700 let Zlína. Podívejte se

Pozorujete, jestli zdědil hudební sklony?

Já nevím, jestli se to teď dá poznat. Faktem je, že když třeba jdeme po obchoďáku, tak on se zastaví pod reproduktory a začne tancovat. Jeho nejoblíbenější nástroj je basa a bubny. Tak se se uvidí.

Vy jste po loňské vinařské sezóně představil veřejnosti Ryzlink Vlašský s názvem Zuřivec. Jak k tomu došlo?

Vinařina je můj koníček, proto spolupracuji s vinaři. Pokoušel jsem se o vlastní vína, ale ten malý vinohrádek, co máme v Mikulově, tak z toho je maximálně 900 litrů, což pro osobní spotřebu pochopitelně stačí. (Úsměv).

Loňský ročník byl v této oblasti opravdu na víno bohatý, ale já jsem se domluvil s Filipem Mlýnkem, což je vinař z Dunajovic, se kterým jsme si padli do oka. A on mi dal vybrat co bych chtěl a já jsem si vybral, nechali jsme to naflaškovat a měli jsme navíc i myslím perfektní obal. Dokonce se mu dostalo i mezinárodní pozornosti, když nedávno vyhrálo prestižní světovou cenu v obalovém designu. Ale toto víno se již prodalo. Teď se prodává Zuřivec červený Merlot. S tím, že jeden zrál v americkém sudu a jeden ve francouzském, tak se s tím bavíme.

Jaký bude váš koncertní a pracovní život? Co plánujete dál?

Pro letošek jsou to ty naplánované šňůry a dvě desky, které jsme teď vybrali, to mi zatím stačí. Ale s kapelou mojí kapelou chceme vydat desku, i když nevím, jak to zvládneme v tomto koncertním náporu, ale máme už připravenou asi pět písní, tak doufám, že to do konce roku doděláme.

Váš koncert ve Zlíně začne až za pár hodin a já už teď vím, že chcete jít před ním pozdravit návštěvníky a hosty na akci – koncertu pro Ukrajinu na zlínské náměstí Míru. Oni v tuto chvíli netuší, že se tam máte objevit. Jdete tam?

Ano, jdu tam.