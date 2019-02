Zlín - Pravděpodobně na prahu své poslední závodní sezony stojí letos David Vyoral. Zlínský gymnasta by se vtomto roce ještě rád zúčastnil mistrovství Evropy ve Švýcarsku a svou dlouholetou úspěšnou kariéru by chtěl zakončit na domácím šampionátu, kde patří kpravidelným sběratelům zlatých medailí.

Zlínský gymnasta David Vyoral | Foto: DENÍK

Zlínský gymnasta si mezinárodních závodů příliš neužil

Pokud by došlo na tento očekávaný scénář, česká reprezentace by tak po Martinu Vlkovi a Danielu Rexovi ztratila dalšího tahouna. „Už letos budeme mít pravděpodobně velké problémy sestavit konkurence schopné mužstvo na mistrovství Evropy,“ přitakává Vyoral, jenž by měl společně suzdraveným Martinem Konečným tvořit základní pilíře mužské složky včeské gymnastice.