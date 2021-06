Vodních radovánek i opalování na dece si užívaly milovníci letní pohody na „štěrkáči“ v Otrokovicích.

Zaplněné tam byly nejen břehy.

Horkokrevné neodradila ani relativně ještě studená voda.

„Milujeme přírodní koupaliště a tady na štěrkáči býváme pravidelnými návštěvníky, hned, jakmile nám to sluníčko umožní. V těchto dnech si to tady užíváme o to víc, protože už nás pandemie nedrží zavřené doma,“ prozradila Daniela Kyliánová, která se o prvním červnovém víkendu vydala na otrokovické štěrkoviště s celou svojí rodinou.