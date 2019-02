Emocemi nabitý sál v prostorách Baťova institutu, kde se sešlo více než sto lidí, se v průběhu debaty začal vylidňovat. Ty, které hejtman nepřesvědčil, odcházeli ze sálu a kroutili přitom hlavami. „Staví tady vzdušné zámky, nevěřím mu. Je to profesionální politik,“ naznačil jeden z přítomných seniorů.

Občany Zlína hlavně zajímalo financování výstavby a provozu nové nemocnice. „Než začneme platit, našetříme až tři miliardy. Zbytek si půjčíme za neuvěřitelně příznivý úrok. Úvěr rozložíme do 25 let a ze zisku nemocnice jej budeme splácet,“ vysvětloval hejtman. Zdůraznil, že na koncepci nové nemocnice pracoval s odborníky. „Podávají mi věrné informace, které si ověřuji,“ uvedl. Informacemi o financování ale doslova zvedl některé ze židle.

„Zajímá mě, jak skutečně budete platit nemocnici? Nejméně 300 milionů ročně. A jak splácet takový úvěr? Vždyť teď má kraj 2 miliardy dluhu,“ rozčiloval se jeden z přítomných.

To pak, když se začne splácet, zastavíte všechny investice v kraji? To jako přestaneme jezdit po silnici? Jak si to vůbec představujete, že zadlužíte nás, naše děti i vnoučata, vždyť vy vůbec nepřemýšlíte,“ ptal se rozhořčeně dále. Debata tak místy dosahovala pomyslného bodu varu. „Tak tohle si nechte, nechovejte se jako hulvát,“ ohradil se Jiří Čunek, který se postavil za svůj tým. Podle něj si takovou reakci nezaslouží.

„Nebojíme se toho. V našich nemocnicích počítáme s větším výkonem. Nyní jsme výkonově v zhruba na sto padesáti milionech v plusu. Zahájili jsme řadu úsporných opatření. Jsme tedy přesvědčeni, že úvěr zvládneme,“ nedal se hejtman.

„Je potřeba upozornit, že vše zaplatí daňoví poplatníci. Když jim financování nevyjde, prodají nemocnici soukromému subjektu, dojde tak k privatizaci krajského zdravotnictví,“ oponovala názorům Jiřího Čunka pro Deník další z nespokojených přítomných.

Prodej nemocnice před splacením úvěru ale hejtman zamítl. „To by s námi banky nespolupracovaly,“ argumentoval. Podle přítomného senátora Tomáše Goláně ale kraj stavbu nové nemocnice neufinancuje. „Nemůžeme si ji dovolit. Úvěr se z výkonů nemocnice nedá splácet,“ namítal senátor k plánu hejtmana. Podle Tomáše Goláně také budou klesat daňové výnosy a vláda sáhne na peníze krajů. „Chybí tady oponentura,“ vadilo navíc na projektu Goláňovi.

„Žádný projekt podobného rozsahu v ČR nešel tak rychle, nemáme jinou možnost. Stavba nové nemocnice je nejlepší varianta, my nemáme jinou,“ bránil záměr Jiří Čunek. „Pavilonová nemocnice je přežitek, je to koncept devatenáctého století. Nostalgie je jedna věc, realita je jinde. Není lepší vozit člověka po parku, tak se nedá dělat moderní medicína,“ podpořil slova hejtmana primář Interního oddělení Baťovy nemocnice. Jiří Latta.

Další část diskuse se točila kolem připomínek obyvatel Malenovic, zejména těch, kteří bydlí v dotčené Husově ulici. Podle projektové studie by jejich výhled z oken byl po výstavbě právě na garáže parkovacího domu nemocnice. Tam by mělo být až 2000 míst pro auta návštěvníků areálu. A to se místním nelíbí. „Ty garáže, které postavíte před naším domem! Vždyť tam budou jezdit tisíce aut,“ zaznělo. „Znehodnotíte nám naše domy. Nebudeme mít světlo, výhled, nehledě na ovzduší, vždyť máme malé děti. Vadí nám zkrátka parkovací domy pět metrů před naším domem,“ rozčilovali se mnozí.

Na to reagovala architektka Martina Hovořáková. „Jsme zatím ve fázi studie. Připomínky budou předmětem veřejného projednání s občany Malenovic,“ odpověděla. Podle ní o parkovací místa měli místní zájem. „Ta místa budou sloužit i pro vás,“ připomněla architektka. Na dotaz, zda bude parkování zpoplatněno, ale nikdo neodpověděl. Podle hejtmana je to otázka spíš pro město. Občanům Malenovic také vadí délka doby výstavby nemocnice.

„Po tuto dobu bychom se těžko snažili naše byty prodat. Stavební zóna je znehodnotí,“ vadilo jedné z obyvatelek Husovy ulice. „Ale po dostavbě se zase naopak zhodnotí,“ je přesvědčen Jiří Čunek s tím, že se pokusí najít kompromis. „Nechceme vám brát komfort bydlení. Budeme mít jednání s městem Zlín o těchto věcech,“ přislíbil hejtman. Dodal, že kraj očekává předložení požadavků města jako zástupce obyvatel Malenovic.