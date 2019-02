Zlínský kraj -Zachránit člověka se srdeční slabostí třeba na úřadě může být ve Zlínském kraji obtížnější než jinde. Na veřejných místech totiž na rozdíl například od Olomouckého kraje, Prahy, nebo Brna nejsou k dispozici automatické přenosné defibrilátory.

Ty dokáží vyhodnotit srdeční činnost a díky elektrickým impulzům ji v případě problému přiblížit normálu.

Zařízení jsou přitom schopni obsluhovat vyškolení laici, kteří tak mohou zkolabovanému v případě delšího čekání na záchranku lépe pomoci zachránit život. Jediným místem, které je v kraji těmito přístroji vybaveno, je podle serveru defibrilace.cz výrobní firma ve Valašském Meziříčí.

Přitom například sami zdravotničtí záchranáři by jejich rozmístění ocenili. „Byla by to určitě dobrá věc na určitých frekventovaných místech,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Petr Olšan.

V sousedním Olomouckém kraji pomáhal defibrilátory na veřejných místech zavést kardiolog Pavel Marcián.

„Je to jako s hasicím přístrojem. Léta se nic nemusí dít a potom může při správném použití zachránit život. V Olomouci už jsme je zavedli před asi čtyřmi lety. Je například na radnici, jeden má městská policie a jsou i na dalších místech v kraji,“ sdělil lékař.

Jednou už prý přenosný defibrilátor málem použili. „Záchranka ale tehdy dorazila, zároveň s jeho připravením, a tak už zdravotníci pacientovi pomohli profesionálním přístrojem ve voze. Vím ale, že v jiných částech republiky už to zachránilo asi dvěma lidem život,“ doplnil Marcián. Za rok podle něj zkolabuje v republice na veřejných místech asi dva tisíce lidí.

Přenosný defibrilátor přitom zatím nemají například na zlínské radnici. „Ani o jeho nákupu v současné době neuvažujeme. V uplynulých deseti letech jsme nezaznamenali žádný případ, při němž bychom přítomnost tohoto zařízení na radnici využili. V několika ojedinělých případech nevolnosti zajistil odpovídající péči personál přivolané sanitky,“ vysvětlila například mluvčí Zlínského magistrátu Marie Masaříková.

Ve Zlíně zatím přístroj není ani na krajském úřadě. „Podporujeme pouze nákup defibrilátorů do výbavy Zdravotnické záchranné služby ZK, kde jich je 45. Kromě toho jsou samozřejmě běžnou součástí zdravotnických zařízení zřizovaných či založených Zlínským krajem,“ vysvětlila Helena Mráčková z tiskového odboru krajského úřadu.

Ve své pobočce ve Valašském Meziříčí pořídila pro svých téměř 1000 zaměstnancům celkem tři defibrilátory společnost Schott.

„Zakoupili jsme je zhruba před rokem kvůli zlepšení prevence zdraví našich pracovníků. V každé směně jsou určeni zaměstnanci, kteří jsou speciálně vyškoleni k manipulaci s tímto přístrojem, který jsme ale zatím nemuseli použít,“ uvedla marketingová specialistka společnosti Jana Kubíčková.

Defibrilátor možná pořídí zlínský nákupní a zábavní komplex Zlaté jablko. „Zatím máme k poskytnutí první pomoci vyškolené pracovníky, ale o pořízení přístroje, který by v tom mohl pomoci, vážně uvažujeme,“ sdělila mluvčí centra Kateřina Martykánová.