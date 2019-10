„Vážený Karle, byl, jste a stále budete pro nás ten slušný ´borec´. Čest Vaší památce.“ „Děkujeme za vaši skromnost, z níž by si mohlo vzít příklad mnoho lidí.“ „Celé rodině Gottové chci sdělit, že s Vámi cítím velkou bolest nad ztrátou charakterního člověka a výjimečného zpěváka, který rozdával radost…“

To je jen část ze vzkazů, které se objevily v kondolenční knize Karlu Gottovi, umístěné v budově Českého rozhlasu ve Zlíně.

Rozloučení s Mistrem v Praze na Žofíně je přístupné pro širokou veřejnost. Chystá se na něj i František Kučera ze Zlína, který využije toho, že do Prahy měl již dříve naplánovanou cestu za kamarádem.

„Karla Gotta poslouchám snad 50 let. Dvakrát jsem ho viděl i na živo, někde na půdě mám i elpíčko s jeho vlastnoručním podpisem. To jednou bude mít ještě velkou cenu. I proto mám za to, že bych měl panu Gottovi k rakvi kytičku položit. Snad tam ráno nebude moc velká fronta,“ uvedl Kučera.

Do Prahy míří také pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu.

„Účastníme se sice až v sobotu a v neděli pražského setkání pěveckých sborů, někteří naši členové ale vyjíždějí do hlavního města už v pátek ráno, aby se na Žofíně mohli rozloučit s panem Karlem Gottem,“ řekla Deníku Irena Koubová z PS Dvořák.

Standa Hložek: Mám na Karla krásné vzpomínky

Přímo na sobotní pohřeb se chystá i několik osobností, které pocházejí ze Zlínského kraje. Mezi nimi je například i zpěvák Standa Hložek.

„Na sobotní pohřeb pojedu. Mám na Karla krásné vzpomínky, jsem rád, že mohu uctít jeho památku. Jeho ztráta mě stále hrozně bolí. Karel byl jen jeden,“ svěřil se slavný zpěvák.

„Provázel mě po celou moji kariéru. Už jako malý kluk jsem poslouchal jeho písně a znal texty všech songů. Příhod, které jsem s nimi zažil je nespočet. Jsem nesmírně šťastný, že jsem ho mohl poznat osobně. Jednou jsme točili v televizi nějaký pořad o našich největších hitech. Bylo vedro, já jsem přemýšlel, zda si mám na sebe vůbec brát sako. Karel se na mě podíval a zcela vážně řekl: Na takovou akci musíš mít vždy sako,“ zavzpomínal Standa Hložek.

Na pohřeb Mistra se chystá také zpěvačka Dasha.

„Byl to člověk s výjimečnou aurou. Profesní i osobní,“ uvedla Dasha s tím, že zřejmě pojede i na dnešní pietní rozloučení.

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU