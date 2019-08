Velké bourací práce v prostorách budovy bývalého Telecomu v krajském městě, v ulici Sadová, vyvolaly zájem lidí.

„Co se tam děje, co tam bude stát? Zase nějaké kanceláře, obchody, či ordinace?“ ptají se občané Zlína. Ani jedno. Na místě zastaralé budovy vyroste nový polyfunkční dům s 50 byty, Rezidence Sadová.

Ačkoli cena za jednotlivé byty bude zřejmě vysoká, již nyní je podle ředitele otrokovické divize develeoperské společnosti SMO Otrokovice Martina Dlabače o projekt zájem. Lidé volají a zajímají se o podrobnosti. Byty se však zatím neprodávají.

CENA BYTŮ? ZATÍM NENÍ DEFINITIVNÍ

„Začátkem července začala demolice dvorního traktu budovy, která potrvá do konce srpna. Co se týká uliční části budovy, její konstrukční systém zůstane zachován,“ popsal současný stav Martin Dlabač.

Podle něj se nyní dopracovává realizační dokumentace, která má návaznost na obchodní dokumentaci.

„Dokud nemám hotovou obchodní dokumentaci, nemohu začít prodávat,“ vysvětlil šéf divize Dlabač. Doplnil, že prodej bytů v Residenci Sadová se rozběhne v druhé polovině letošního roku.

Kolik budou byty stát, však zástupce developera detailně neprozradil.

„Cena začne šestkou nebo sedmičkou za metr čtvereční, není ještě definitivně stanovena,“ komentoval cenu bytů v Residecci Sadová Martin Dlabač.

„Cena nových bytů se může pohybovat kolem 65 tisíc korun za metr čtvereční. Dnes však cenu ovlivňují různé faktory. Kromě lokality například i to, jak je byt situován, ve kterém je patře, nebo jaké má vnitřní vybavení,“ vysvětlila pro Deník realitní makléřka Světlana Eichnerová.

Zmínila, že třeba za byty v Praze mohou dát zájemci i 105 tisíc za metr čtvereční.

V SRDCI MĚSTA

Podle Martina Dlabače právě lokalita, kde dům vyroste, ulice Sadová, vytváří výjimečnost celého projektu.

„Bude stát v samotném centru, a přesto v klidové části. Ulice není průjezdná a poskytuje tak svým obyvatelům bydlení v klidové zóně, navíc s dostatkem parkovacích míst. K tomu se nachází v bezprostřední blízkosti nově zrekonstruovaného parku Komenského,“ vyzdvihl plusy projektu Martin Dlabač.

A kdy se lidé budou moci do nového domu nastěhovat? Zástupce investora připomněl, že realizační dokumentace bude hotová letos v listopadu.

„Na jejím základě vyhlásíme výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Ten by mohl začít stavět začátkem příštího roku. Mohlo by to tedy být do konce roku 2021, kdy by se mohli noví majitelé bytů nastěhovat,“ usmál se Martin Dlabač.

O projektu

Rezidence vzniká v centru krajského města Zlína, podél ulice Sadové v blízkosti městského parku a kostela Sv. Filipa a Jakuba.

Funkční náplní Rezidence Sadová jsou zejména bytové prostory v různé velikostní skladbě. Vzniká ucelený bytový komplex s 50 byty.

Ve dvorním prostoru na úrovni přízemí a v podzemí jsou navrženy parkovací a garážovací prostory.

Architektura rekonstruované i nastavené budovy je charakterizována výrazným geometrickým členěním formou svislých a vodorovných pásů.

Novostavba dvorní části je řešena s ohledem na prostorové možnosti okolí. Architektura této části domu je tak podřízena své hmotové kompozici výrazné terasy ustupující části na východní straně, a naopak prostorné lodžie na straně západní jsou určujícím a jasným architektonickým motivem.