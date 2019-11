„Kdyby nebyla láska, tak by maminka neměla ráda tatínka, tatínek maminku a tím pádem byste tady nebyly děti ani vy,“ vyprávěl včera přední český zpěvák Michal Hrůza dětem v MŠ Kolektivní ve Zlíně. Právě zde se už po osmé uskutečnila charitativní akce s názvem Den pro Zuzanku. Určena je na podporu Kliniky dětské onkologie při FN Brno. Součástí je i finanční sbírka.

„Vybrané penízky budou pomáhat nemocným dětem, které mají velké bolístky, stejně jaké měla Zuzanka. Lékaři jim za ně pořídí přístroje či vybaví pokojíčky,“ vysvětlil za organizátory malým divákům Michal Žáček.

Celá akce spojená s veskrze radostným programem se tak nesla ve velice pozitivním duchu, byť na jejím začátku stálo velké neštěstí. V roce 2012 totiž v necelých pěti letech podlehla akutní leukémii Zuzanka Oškerová, která tehdy MŠ Kolektivní navštěvovala. Právě na její vzpomínku se událost koná.

Součástí akce je také dobročinný jarmark, pro který děti vyrábí se svými učitelkami drobné, leč velice vkusné a zajímavé dárky, které pak nabízí rodičům a dalším návštěvníkům.

„Děti se tak přirozeně učí, že i ony mohou pomoci dobré věci. Moc nás těší, že se tato myšlenka šíří,“ uvedla již dříve ředitelka školky Hana Kadlčáková.

„Je to úplně úžasné. Moc nás to naplňuje, už od prvního ročníku, který byl pro nás nejhorší, protože to bylo asi tři měsíce od toho, co Zuzanka odešla. Ale hned po něm jsme věděli, že to je ta správná cesta, že Zuzanka takto může pomoci,“ věří Daniela Oškerová, maminka zesnulé Zuzanky Oškerové.

Do akce se letos kromě dalších zapojili i zlínští fotbalisté, v tomto případě v čele s Antonínem Fantišem, který k příspěvku přiměl i svoje spoluhráče. Ke sbírce pak i letos přispěly zlínské školky Sokolská, Dětská a Budovatelská, dětské centrum Vlnka a otrokovická školka Oskárek. V konečném součtu nejde vůbec o malé částky. A jejich výše stoupá.

Leukémie tvoří 30 procent zhoubných nádorů v dětském věku a jsou tak nejčastější malignitou ve věkovém období 1-15 let. V případě akutní lymfoblastické leukemie se podaří vyléčit 9 z 10 dětí. Ještě v 80. letech to byla jen pětina.

Kdo z hvězd přijel a kolik se vybralo?

2018 – Ondřej Havelka – 409 tisíc

2017 – Vojta Dyk – 408 tisíc

2016 – Čechomor – 340 tisíc

2015 – Aneta Langerová – 356 tisíc

2014 – Janek Ledecký – 245 tisíc

2013 – Čechomor – 208 tisíc

2012 – No Name – 80 tisíc