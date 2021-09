„Samozřejmostí byla i ochutnávka a prodej nejlepších regionálních potravin a další stánky regionálních výrobců, řada hudebních vystoupení, hry, soutěže a atrakce pro děti. Celodenní oslavy vyvrcholily koncertem kapely Reflexy,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

V centru Zlína se při této příležitosti projížděly kočáry tažené koňmi, zejména děti si pak mohly užít ukázky práce členů Integrovaného záchranného systému. Kdo měl zájem, mohl se projet legendárním Baťovým výtahem a užít si mnoho dalších atrakcí, které organizátoři Dne Zlínského kraje pro své návštěvníky připravili.

Letošní novinkou bylo ve větším rozsahu představení Armády České republiky, nechyběly tak ukázky vojenské techniky, které lákaly hlavně chlapce.

„Líbí se mi tady ten transportér, a u záchranářů jsem si zase mohl zkusit vyprošťování z vozu, moc se mi to líbí,“ pochvaloval si program desetiletý Jakub ze Zlína.

„Další a hlavní novinkou letošního ročníku byl Běh na počest Emila Zátopka, který odstartoval právě od budovy 21. Trasa závodu měřila 5 kilometrů a bylo možné ji běžet jako štafetu,“ připomněla Soňa Ličková.

Kdo chtěl zvolit kratší trasu, mohl podle ní případně běžet 500 metrů dlouhý rodinný charitativní běh.

„Výtěžek ze startovného věnujeme organizaci Za sklem o.s., která podporuje osoby s poruchou autistického spektra,“ doplnila mluvčí kraje.

Mezi desítkami stánků s nejrůznějšími krajovými speciality, byly i ty, kde se zejména děti mohly seznámit s řemesly, chovem hospodářských zvířat, s přírodou, ale i lidovými tradicemi a kulturou. V jednom z nich byla i Alena Dynková z Valašských Klobouk, která dává život valašským krojům, které představuje na panenkách I ty sama tvoří. Na Den zlínského kraje ji pozvala organizace Líska.

„Abych reprezentovala valašské kroje, které šiji na panenky. Stylizuji tyto výtvory do sbírky Od kolébky po rakev, jak plyne čas na Valašsku, kde jsou zanesena i řemesla a vše, co na Valašsku bylo. Dávám to tak do našeho valašského stylu, abychom jsme my tady na Valašsku měli také něco unikátního. Aby se zachovaly kroje, výšivky,“ vysvětlila lidová umělkyně Alena Dynková.

Podle jejich slov tak pomáhá například i zachraňovat výšivky, které jí někdo přinese. Ty pak přetvoří tak, aby je mohla použít na kroji panenek. A jak se k tomuto koníčku, kterému se maximálně věnuje dostala?

„Měla jsem zdravotní problémy, a tak jsem musela navštěvovat lázně. Zjistila jsem při této příležitosti, že u nás na Valašsku není nic, co bych rozdala nemocným lidem. Slivovici nepijí, frgály třeba kvůli cukrovce jíst nesmí. Tak jsem začala šít a vyrábět panenky různých velikostí,“ vysvětlila paní Alena. Malé panenky, které šije, jí trvá podle ní vyrobit hodinu a půl. A ty velké, které vypadají jako skutečné a "pečou se"? „Ty hodiny ani nepočítám,“ usmála se.

A důvody k úsměvu měli všichni, kteří v sobotu Den Zlínského kraje navštívili. „Bylo to bezva, přišlo hodně lidí, vyšlo počasí, opravdu to byla povedená akce,“ ocenila za kraj mluvčí Soňa Ličková.