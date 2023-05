Přesně 62 238 návštěvníků zavítalo letos během dvou prodloužených víkendů na začátku května na tradiční zahrádkářskou a zahradnickou výstavu Floria Jaro na Výstavišti Kroměříž.

Floria Jaro 2023 na Výstavišti Kroměříž. | Video: Dominik Pohludka

Výstava byla letos rozdělena na dvě části. Už během první části, která odstartovala v pátek 28. dubna, těšil organizátory velký zájem návštěvníků.

„Lidé si opravdu přišli na své, branami našeho areálu prošlo přes 36 tisíc zahrádkářů, zahradníků, pěstitelů, chatařů, chalupářů a všech, kteří mají pilné ruce a rádi pěstují vlastní ovoce či zeleninu,“ komentoval po první části ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.

V českých zemích nemají obdoby: holešovský zámek zve na unikátní nástropní malby

Během druhého prodlouženého víkendu pak do Kroměříže zavítalo dalších zhruba 26 tisíc zahrádkářů. Někteří opakovaně. O tom, co stojí za velkým zájmem o jarní Florii, má ředitel jasno. „Spolupracujeme s prodejci, kteří nabízejí výhradně vysokou kvalitu. Jsou to vlastně spojité nádoby. Zájemci si u renomovaných pěstitelů s dobrým jménem v širokém povědomí vyberou stromy a keře, sadbu a semena květin nebo například léčivek, které jim vydrží, dají bohatou úrodu, jsou vyšlechtěné a ověřené časem,“ komentoval Pavel Konečný.

„Na zahradách nebo v sadech chtějí mít lidé při sklizni stále více vysokou domácí kvalitu i množství. Jsme rádi, že si u nás vybere každý. Zkušený i ten, kdo s pěstováním teprve začíná,“ dodal ředitel.

Kromě všeho potřebného pro dům a zahradu, nabídla letošní výstava také unikátní květinovou expozici s názvem Podmořský svět v květech, kterou připravil tým aranžérů Jarmily a Petry Pejpalových. V jejich podmořském světě mohli lidé obdivovat v květinovém provedení stylizované korálové útesy, velryby, chobotnice, medúzy a mnoho dalších mořských živočichů. Nejen malé návštěvníky zaujala také třeba originální ponorka.

Na Lindovce bude nový odstavný pruh. Vzniknou nová parkovací místa

Expozici tvořily aranžérky spolu s pomocníky čtyři dny. Všemu ale předcházely dlouhé přípravy. „Nosíme podobu díla v hlavě třeba měsíc, když se vše vydaří, míváme samozřejmě skvělý pocit a ráda naslouchám lidem, kteří se tudy procházejí, jejich obdiv dodává sílu k dalším počinům,“ vysvětlila Jarmila Pejpalová s tím, že její podmořský svět vznikl z tisíců cibulovin narcisů, tulipánů a hyacintů a ve velkém využila také tropické bromélie. Květiny, které byly součástí expozice, navíc po skončení výstavy nepřišly vniveč. Nyní totiž dělají radost klientům hned ve třinácti zařízeních sociálních služeb v kraji.

Novinky i osvědčená klasika. Výstaviště letos nabídne ještě přes dvacet akcí

Na více než dvě desítky akcí se ještě letos mohou těšit příznivci kroměřížského Výstaviště. Kromě tradičních výstav jako je Floria, Automoto blešák či setkání sběratelů, nabídne letos také úplné novinky.

„Při tvorbě dramaturgické koncepce na letošní rok jsme si udělali podrobnou analýzu jednotlivých akcí a maličko jsme pozměnili skladbu, ale ne žánr,“ uvedl ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.

Návštěvníci se mohou ve zbytku roku těšit třeba na čím dál více navštěvované chovatelské trhy, které probíhají každou třetí neděli v měsíci. Letos se tak uskuteční ještě osmkrát.

„Samozřejmostí jsou i výstavy Floria,“ dodala mluvčí Výstaviště Michaela Ohlídalová. Oblíbené zahrádkářské akce se letos uskuteční ještě třikrát – v létě, na podzim a v zimě.

Kroměřížské základní školy přijaly do prvních tříd téměř čtyři stovky dětí

Na své si v letních měsících přijdou i hudební fanoušci. Ani letos totiž nechybí v programu například Svatováclavské slavnosti, či zcela nový Hard rock mini festival. Ochuzeni nezůstanou ani nejmenší návštěvníci a jejich rodiče, kteří mohou navštívit tradiční akci Čau prázdniny, festival pro celou rodinu.

„Akce je zejména pro naše nejmenší návštěvníky, ale věřím, že tento den si užijí i jejich rodiče a prarodiče. Je jedinečná v propojení Dětského světa a areálu Výstaviště tak, aby došlo k vytvoření místa, kde si celé rodiny mohou užít jeden z posledních prázdninových dní,“ vysvětlila Michaela Ohlídalová s tím, že hlavní myšlenkou tohoto festivalu je dětem zpříjemnit návrat do školy a celé prázdniny zakončit hezkou vzpomínkou na den plný hudby, radosti a zážitků.

„Akce se uskuteční poslední sobotu v srpnu,“ dodala Ohlídalová.

Ve výčtu letošních akcí nechybí dále třeba Šperkařský festival, Automoto blešák a setkání sběratelů, Festival zdraví, Army fest, Festival kávy a čaje či výstava Aquatera. „Aquatera je další chovatelkou burzou, která se u nás pořádá. Narozdíl od chovatelských trhů je ale zaměřena na exotičtější faunu a flóru. Návštěvníci si zde mohou nakoupit terarijní zvířata, akvarijní rybičky, rostlinky do svých akvárií a terárií, krmiva nejen pro rybky, ale i pro terarijní zvířata, chovatelské potřeby a mnoho dalšího,“ popsala akci Michaela Ohlídalová s tím, že akce se uskuteční ve dvou termínech – 10. září a 12. listopadu.

Ještě v květnu se mohou lidé těšit na jednu z letošních novinek. „Úplně novým formátem je na konci května naše EKO Planeta, akce určená jednoduše řečeno všem, kterým leží na srdci zdravý život naší planety a zdraví nás na ní,“ doplnil Pavel Konečný.

Výstaviště Kroměříž

Otevření: květen 2012

Areál: Dvě kryté haly a přes 20 tisíc m2 krytých venkovních výstavních ploch

Parkoviště: kapacita přes 2500 vozů

Ředitel: Pavel Konečný

Výstaviště očima starosty Kroměříže Tomáše Opatrného:

Tomáš OpatrnýZdroj: se souhlasem Tomáše Opatrného„Výstaviště Kroměříž považuji za významného partnera zejména v cestovním ruchu, ale i v jiných oblastech, například v kultuře. Akce výstaviště lákají desetitisíce lidí z širokého okolí, kteří ve městě využívají různé služby, například kaváren a restaurací, a navštěvují i další turistické cíle včetně památek UNESCO. S výstavištěm se snažíme spolupracovat, ve středu například věnovalo květiny z jarní výstavy Floria našim sociálním službám.“

Tip na výlet: Dětský svět

Dětský svět na Výstavišti KroměřížZdroj: Deník/Jan KarásekZábavu především pro ty nejmenší návštěvníky nabízí přilehlý Dětský svět. Zábavní park nabízí atrakce pro různé věkové skupiny, některé dokonce pro děti od dvou let, mezi něž patří: lanový a vodní svět, skate park, lezecká stěna, trampolíny nejrůznějších druhů a velikostí, ale také místa pro odpočinek a pro posilnění – chill out zóna a jídelní svět.

Dětský svět je otevřen vždy od pátku do neděle od 10 do 18 hodin. Venkovní areál a sportoviště v provozu pouze za příznivého počasí. Celodenní dětské vstupné vyjde na 229 korun, dospělí zaplatí 79 korun. Je možné zakoupit také pouze dopolední vstupné (10-13 hodin) či zvýhodněné rodinné vstupné. Děti do dvou let jsou zdarma.

Věděli jste, že:

Zdroj: se svolením Zlínský krajKvětiny ze zahradnické výstavy teď dělají radost v sociálních službách. Květiny, které ještě před pár dny zdobily zahradnickou výstavu Floria, nabídli po skončení výstavy její organizátoři zařízením poskytujícím sociální služby ve Zlínském kraji. Této nabídky využilo celkem třináct z nich, mezi nimi například zlínský Domov pro seniory Burešov či Sociální služby města Kroměříže.

„Rozhodli jsme se darovat celkem 9000 vnitřních trvalek do zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji. Celkem jich projevilo zájem 13, což nás velice těší,“ uvedl ředitel Výstaviště Pavel Konečný.

Z výstavy rovnou na brusle

Milovníci pohybu ocení zhruba kilometr dlouhou in-line dráhu s asfaltovým povrchem, která lemuje areál. Vede podél objízdné silnice, od níž ji odděluje travnatý pás.

Tematické zahrady

Každá ze šesti malých okrasných zahrad ve venkovním areálu je tematicky zcela odlišná – japonská, provensálská, divoká, stepní a další. Ojedinělý koncept tak vytváří pro návštěvníky pomyslné klidové zóny během probíhajících výstav.