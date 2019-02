Ostrata – Na dvojí slavnostní otevření a zahájení provozu se vrhli včera dopoledne v Ostratě. Starosta Karel Krátký se v krátkém časovém sledu zhostil nejprve předvedení nové komunitní kompostárny a poté za vytrvalého deště také slavnostního otevření volnočasové dřevostavby a dětského hřiště.

Nový stroj bude sloužit lidem z nejedné obce | Foto: Petr Jaroň

„Výsledky obou projektů budou sloužit veřejnosti z obce, ale i z okolí. Dřevěnici využijí naše spolky, budeme v ní pořádat kulturní akce a musí opravdu sloužit lidem," popsal poslání nové stavby za 800 tisíc korun starosta Krátký a vysvětlil také, komu bude sloužit nová kompostárna.

„Budou ji využívat lidé z Ostraty, ale i okolních obcí," vyjmenoval starosta. „Chceme se vyhnout tomu, aby lidé měli problém s likvidací bioodpadu a aby jej například nevyváželi do lesů," připomněl starosta. Mobilní kompostovací stroj a jeho další vybavení stálo celkově 7,5 milionu korun, z čehož devadesát procent pokryla dotace.

„Bylo to tu potřeba, a proto jsme na tom také společně s Ostratou spolupracovali. Určitě se to bude hojně využívat, protože vyhazování bioodpadu do popelnic je proti přírodě," má jasno Miroslav Válek, starosta Hvozdné, na jejímž okraji ve velké plechové budově kompostér stojí.

„Určitě je to přínosná věc. Teď zbývá naučit lidi, aby toho využívali. Musí si k tomu najít cestu a přestat dělat černé skládky v lesích u obce," doufá také starosta Hrobic František Gajdošík.