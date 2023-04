Šest měsíců se mohlo patnáct mladých lidí z dětských domovů, azylových domů a pěstounských rodin setkávat s úspěšnými podnikateli z regionu, kteří je chtěli naučit podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti a nastavit si dobrý start do života. V sobotu projekt Regionálního podnikatelského kempu, pořádaného spolkem 4SYOU ve spolupráci s Nadací ZET profesora Milana Zeleného, slavnostně zakončili na Univerzitě Tomáše Bati.

Regionální podnikatelský kemp Zlín | Video: Jan Karásek

Projekt věnoval pozornost například finanční gramotnosti, digitálnímu podnikání a kybernetické bezpečnosti, modernímu zemědělství nebo odkazu Tomáše Bati. Zajímavou a inspirující podnikatelskou zkušenost sdílel pak Martin Bernátek, zakladatel Ovečkárny, kterému se podařilo vybudovat úspěšný e-shop s vlněnými produkty od nuly a zařadit se za poslední dva roky mezi 50 nejrychleji rostoucích technologických firem střední Evropy.

Získat příležitost a šanci

Regionální podnikatelské kempy dávají příležitost znevýhodněným mladým lidem z regionů získat šanci si nastavit podmínky pro úspěšný vstup do dospělého života a získat příležitosti pro nastartování své budoucí kariéry a uplatnění ve společnosti. Jejich posláním je tak seznámit účastníky s podnikáním a vzájemnými vazbami mezi zaměstnancem podniku, odborníkem ve svém oboru a podnikatelem. Měli by plně pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání

Kempy pomohly už 70 lidem

Šestiměsíční regionální podnikatelské kempy vychází z intenzivního Letního podnikatelského kempu Nadace ZET, jehož osmý ročník proběhne letos v létě. Za dobu konání pomohli více než 70 mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání. Mnozí již zakládají své rodiny.

„Všem se však podařilo začlenit se do běžného aktivního života jako většině dospělé populace. Podařilo se nám tak smazat jejich počáteční hendikep a najít jim místo v životě. A také novou komunitu a zázemí Nadace ZET. A za to pociťuji nesmírnou radost, ale také vděk. Vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám svěřili své příběhy a nechali se inspirovat, jak je možné vzít odpovědnost za svůj život do svých rukou. Vděk za to, že i oni nás v mnohém obohatili, nabídli nám jiný úhel pohledu, pomohli nám se rozvíjet. V neposlední řadě pociťuji vděk i vůči našim partnerům. Bez nich by to totiž nešlo,“ řekla Olga Girstlová výkonná ředitelka spolku 4SYOU.

Partnery Regionálního podnikatelského kempu ve Zlíně byli ČSOB, Zlínský kraj, Univerzita Tomáše Bati, Nadace Tomáše Bati, Česká manažerská asociace a sdružení Your Chance.

Přednášejícími byli Eva Vízková (garantka programu ČSOB ), Eliška Kozubíková (UTB), David Rektorys (digitální manažer, podnikatel a investor), Petr Vosál (manažer bezpečnostních digitálních kanálů ČSOB), Martin Rada (generální ředitel Agrotec), Oldřich Rybařík (společnost Sonetech) a Martin Bernátek (zakladatel Ovečkárny).