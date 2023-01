Prevence a posílení imunity

„V rámci prevence doporučujeme zvýšit přísun vitamínů ve formě ovoce a zeleniny, otužování, vyhýbat se místům s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadla, veřejné dopravní prostředky. Také nezdravit se podáváním ruky a líbáním, nepůjčovat si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory. Důležité je pravidelné mytí rukou, protože viry se nacházejí na površích různých předmětů. Doporučujeme i nošení respirátorů,“ pokračuje Ševčíková. Vedle vitaminů by nemělo chybět pravidelné větrání, otužování a dostatek spánku. V průběhu dne je ideální udržet v místnosti teplotu 20 až 22 stupňů, v noci kolem 18 stupňů.

Jak „dostat“ do dětí ovoce? Nápaditě

Každému dítěti nemusí chutnat celé jablko. Ale nakrájené na měsíčky nebo nastrouhané a zamíchané s rozinkami, sušené či kompotované.

„Nabídku zpestřete ovocnými či zeleninovými saláty, které si děti samy připraví. Ke každému jídlu dejte na talířek nakrájenou zeleninu i ovoce a uvidíte, že se určitě najde nějaká dobrota, která bude chuťovým buňkám vašeho dítěte vyhovovat. A zkuste mošty. Neskutečně dobré jsou i ohřáté, a pokud přidáte plátek pomeranče, grepu, nebo jiného ovoce, je to delikatesa,” doporučuje Štěpánka Štrougalová, maminka čtyř dětí a majitelka Baby Clubu Juklík.

Otužováním proti nemocem

Hitem posledních let, obzvláště v době covidu, se stalo otužování. Je to skvělá cesta, jak posílit imunitu. Například studenou vodou na závěr sprchování nebo třeba po sauně. Dobré je však snížit dětem teplotu sprchy po celý rok. Pokud si odmalička zvyknou spíše na chladnější vodu, přijde jim to běžné a tělu to pomáhá právě s vytvořením přirozené bariéry proti nemocem.

Kvalitní a dlouhý spánek

Na dostatečnou dobu spánku u dětí by se opravdu nemělo zapomínat, protože pro posílení imunity je vydatný spánek nesmírně důležitý. Kromě vyvětrané místnosti je také důležitá jeho délka. Je všeobecně známo, že novorozenci potřebují až osmnáct hodin, batolata dvanáct až třináct hodin, děti v předškolním věku pak dvanáct hodin.

Méně je více

Každé dítě je jinak horkokrevné, proto není od věci svému potomkovi věřit, když říká, že mu není zima. Nemusí na sebe hned vrstvit další a další mikiny. Vždy je ale dobré mít náhradní oblečení s sebou a zajistit teplo od nohou kvalitní obuví. A čepice je základ, vždyť z pokožky hlavy odchází nejvíce tepla z celého těla. Jinak je ovšem u dětí méně spíše více, většinu času někde pobíhají a jsou mnohem aktivnější než my dospělí. „Mám vyzkoušenou teorii, že má-li dítě o jednu vrstvu méně než rodič, vše je v pořádku,“ dělí se o vlastní zkušenost Štrougalová.